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''Kendi kalesine atılan gol mü lan''

''KENDİ KALESİNE ATILAN GOL MÜ LAN''

Martin Skrtel ile Robin van Persie arasında sosyal medyada yaşanan diyalog düne damgasını vurdu.

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Menemen Belediyespor'a gol atan Slovak stoper, İnstagram hesabından, “Gol attığım ve takımın aldığı önemli galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Yılı güçlü bir şekilde tamamladık, böyle de devam edeceğiz. Haydi Fener” yorumunu yaptı. Hollandalı yıldız ise Skrtel’in bu sözlerinin altına, “Kendi kalesine atılan golden mi bahsediyorsun lan?” yazarak arkadaşına şakacı bir yolla takıldı. Bunun altında kalmayan Skrtel de “Kendi kalesine değil. Harika bitiricilik. Golcü içgüdüsü” şeklindeki yorumuyla RvP’ye yanıt verdi.

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