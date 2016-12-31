''Kendi kalesine atılan gol mü lan''

Menemen Belediyespor'a gol atan Slovak stoper, İnstagram hesabından, “Gol attığım ve takımın aldığı önemli galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Yılı güçlü bir şekilde tamamladık, böyle de devam edeceğiz. Haydi Fener” yorumunu yaptı. Hollandalı yıldız ise Skrtel’in bu sözlerinin altına, “Kendi kalesine atılan golden mi bahsediyorsun lan?” yazarak arkadaşına şakacı bir yolla takıldı. Bunun altında kalmayan Skrtel de “Kendi kalesine değil. Harika bitiricilik. Golcü içgüdüsü” şeklindeki yorumuyla RvP’ye yanıt verdi.







