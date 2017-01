Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ndan çok kötü haber geldi. Sofuoğlu'nun Facebook hesabından paylaşılan video ile Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamaya göre antrenman sırasında gerçekleşen bir kaza sonrası milli sporcunun sağ el bileğinde kırık meydana geldi. Sofuoğlu'nun ne zaman pistlere döneceği şu an için belli değil.



İşte yapılan açıklama:

Kenan Sofuoğlu bugün antremanlarda kaza yaptı ve sağ bileğinde kırık var italyada ki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak.

Kenan had a crash during his training this morning. His right wrist is broken. He is waiting for news from the doctors in Italy if he needs to be operated or not.

Haber3.com / Berkan Çay