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Kemal Belgin'den yayıncı kuruluş gafı !

KEMAL BELGİN'DEN YAYINCI KURULUŞ GAFI !

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası Robin van Persie yankıları devam ediyor.

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Dusko Tosic ile yaşadığı tartışma sırasında elini şortuna sokarak rakibini tahrik ettiği iddia edilen Robin van Persie'nin görüntüsü A Spor canlı yayınında yorumlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan A Spor'un canlı yayınına bağlanan Kemal Belgin, büyük bir gafa imza attı.

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Maçın ATV'den yayınlandığını unutarak (Bein Sports sanarak) "Bu fotoğrafı çeken arkadaşı gerçekten kutluyorum. Çünkü ekranlardan bu gelmedi görüntüye. Zaten yayıncı kuruluş yabancıların eline geçmesine rağmen yerlilerden daha kötü. Bunu yayınlayacaksın kardeşim yayıncı kuruluşsan" ifadelerini kullandı.

Maçın A Spor'dan yayınladığını unutan Kemal Belgin, spikerin "Yayıncı kuruluş biziz. Akşam bu görüntüleri uzun uzun konuşacağız" sözleri ile durumun farkına vardı.

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