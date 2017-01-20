Kayserispor'un transfer yasağı kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un transfer ve lisans çıkarma yasağı kaldırıldı. Yasağın kalkmasıyla beraber sarı-kırmızılılar daha önce prensipte anlaştığı oyuncuları kadrosuna kattı.

Kayserispor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Transfer ve lisans çıkarma işlemlerinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı ve mevcut kadroya ilaveten, Douglas Ferreira, Adewole Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman, Hakan Aslantaş, Efe Özaslan'ın transferlerinin gerçekleştirildiği beliritildi.

Kulüpten yapılan açıklama, "Transfer ve lisans çıkarma işlemlerinin önündeki tüm engeller kaldırılmış ve mevcut kadromuza ilaveten, Douglas Ferreira, Adewole Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman, Hakan Aslantaş, Efe Özaslan'ın transferleri gerçekleştirilmiştir." denildi.

TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirildiği anımsatılan açıklamada, teknik heyetin yapmış olduğu tespitler sonucunda eksik yerlere transfer çalışması yapıldığı ve 6 futbolcuyla anlaşıldığı kaydedildi.

12 MİLYON LİRALIK SÜRPRİZ BORÇ

Federasyona 12 milyon liralık borcun sürpriz bir şekilde karşılarına çıktığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan transferlere lisans çıkarmakiçin bu bedelin federasyona 19 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yatırılması, SGK ve maliyeden de borçsuz kağıdının alınması da yasal zorunluluktur. Erol Bedir'in maddi manevi katkısı sonucu transfer ve lisans çıkarma işlemlerinin önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. Mevcut kadromuza ilaveten, Douglas Ferreira, Adewole Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman, Hakan Aslantaş, Efe Özaslan'ın transferleri gerçekleştirilmiş ve lisansları çıkartılmıştır."