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Kayserispor’dan Fenerbahçe yorumu

KAYSERİSPOR’DAN FENERBAHÇE YORUMU

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe kurasını olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yle eşleşen Kayserispor'un Başkanı Erol Bedir, “Gönlümüzden geçen takımdı. Böylece gücümüzü test etme fırsatı bulacağız” dedi.

Başkan Erol Bedir, kuradaki eşleşmeyle ilgili olarak şunları söyledi:“Kura çekimi öncesi, bize sarı lacivertli takımın düşmesini arzuladık. En güçlü takımla eşleşmek istiyorduk. Öyle de oldu. Yani bir ölçüde, gönlümüzdeki oldu. Fenerbahçe maçına kadar önümüzde uzun bir zaman var. Kadromuzdaki oyuncuların o zamana kadar uyumu daha bir farklı olacak. Kayserispor ve Kayseri halkına hayırlı olsun.”

“NEREDE KALMIŞTIK”

Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ise şöyle konuştu:“İlginç bir tesadüf oldu. Nerede kalmıştık, diyerek güçlü rakibimizle kupada tur atlama mücadelesi vereceğiz. Kayserispor olarak öncelikli hedefimiz, ligde kalmak. Ancak kupada da yolumuza devam ediyoruz. Kupada Fenerbahçe ile oynayacağımız 2 karşılaşma, bizi bir hayli yoracak gibi gözüküyor. Zira Fenerbahçe, Kayseri'deki yenilginin ardından çok hırslandı. O nedenle kupada oynamayan oyuncularımızdan oluşan bir onbir yerine, farklı bir takımla sahaya çıkmak zorunda kalacağız. Hayırlısı olsun.”

AMK Gazetesi
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