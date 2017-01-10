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Kayserispor'a transferde borç engeli

KAYSERİSPOR'A TRANSFERDE BORÇ ENGELİ

Kayserispor, yeni transfer yapıp, lisans çıkarma konusunda sorun yaşadığını resmi site aracılığı ile duyurdu.

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Ligin ikinci yarısı öncesi Sergen Yalçın'ı göreve getiren Kayserispor, eski futbolcularına ödenmesi gereken borçlar sebebiyle yeni transfer yapıp, lisans çıkarma konusunda sorun yaşadığını resmen açıkladı.

Kayserispor, eski futbolcularına ödenmesi gereken borçlar sebebiyle yeni transfer yapıp, lisans çıkarma konusunda sorun yaşadığını resmi site aracılığı ile duyurdu.
 
Sarı-Kırmızılı ekip bu sebeple Trabzonspor'dan yeni transfer Güray Vural'a lisans çıkartamadı.
 
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
 
"Kayserisporumuzun; halen karşı karşıya olduğu problemler değerli hemşerilerimiz ve Kayserispor sevdalılarının malumlarıdır.
 
Uzun bir süredir idari ve maddi sorunlar yaşayan kulübümüz bunun sonucu olarak 2016-2017  futbol sezonunu ilk yarısını  hiç de razı olamayacağımız 16.sırada tamamlamıştır.
 
Bu duruma tahammül edemeyen şehrimiz,yöneticilerimiz ve bu konuda taşın altına elini sokmayı kabul eden diğer Kayseri sevdalılarının çalışmaları sonucu idari kriz sonlandırılmış, Kayserispor'un büyüklüğüne yakışan bir teknik kadro ile anlaşılmıştır.
 
Kadromuzda bulunan futbolcu grubu ile görüşülmüş, yapılan ödeme ve motivasyonlarla birlikte kampın huzurlu ve aktif bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır.
 
2.yarı hazırlıklarıyla birlikte,takımımızı bulunduğu durumdan bir an önce yukarılara taşıyacak 4-5 futbolcu takviyesi konusunda da ciddi çalışmalar yapılmış ve gerek diğer kulüplerle iyi ilişkiler,gerekse futbolcuların profesyonel tercihleri sonucu bu transferlerde bitme aşamasına gelmiştir. Alınması düşünülen ve transferleri son aşamaya gelen bu oyuncuların bonservis ve futbolcu ödemeleri konusundaki sıkıntıları da büyük  önemde aşılmıştır.
 
Bu aşamada;yeni transferler yapıp,lisans çıkarabilmemiz için T.F.F. 'da bulunan ve geçmiş 3-4 yıldan bu yana devam eden bazı dava dosyaları önümüze engel olarak çıkmaktadır.
 
                Şöyle ki;
 
                Halen T.F.F'de ;
 
                Futbol ailesini ilgilendiren = 31 dosya=23.000.000 TL bedel
 
                FİFA  ve CAS                          = 10 dosya = 13.000 .000TL bedel
 
                Diğer ve ilave                       =9 dosya  =11.000.000 TL  bedel
 
                Toplam                                 = 50 dosya=47.000.000 TL kesinleşmiş veya takipte
 
dava bulunmaktadır. Bu davalardan futbol ailesini ilgilendiren  ve transfer yapmaya engel 13 dosya kesinleşmiş ve bunların toplam karşılığı 10-12.000.000 TL'dir.Yakın gelecekte ise 10.000.000 TL'lik risk bulunmakta, 25.000.000 TL'lik dosyalar ise önümüzdeki sezonlarda gündeme gelebilecektir.
 
Özetle,sadece federasyonda olan ve kulübümüze direkt bir katkısı olmayacak yaklaşık 47.000.000 TL'lik dava dosyalarından 10-12.000.000 TL'lik  bölümünün 31 ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yeni oyuncularımıza lisans çıkarma konusunda da bir engel kalmayacaktır.
 
Geçmiş yıllardan gelen ve anlaşma yoluna gidilmeden direkt alacak olarak kazanılan bu bedellerin ödenmesi konusunda her türlü girişim devam etmektedir.2017 yılbaşı itibariyle,Kayserispor konusunda tüm kademelerimizde kenetlenen yetkililerimiz en kısa zamanda bu problemi çözmek için ellerinden gelen gayreti göstermektedirler.Mevcut futbolcularımızın da geçmişten kalan veya sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30.000.000 TL civarı bir ödemenin bulunması ve kulübümüzün 2017  sezon sonuna kadar tüm alacaklarının temlikli oluşu da düşünülüp,futbolcu dışı borçlarında tahmini olarak buna eklenmesi herhalde  tabloyu daha net olarak ortaya koyacaktır.
 
Buna rağmen,yukarıda da izah edildiği üzere Kayseri ve Kayserispor, bütün bu problemleri çözecek güce sahiptir. Kayserimizin büyük değeri olan kulübümüzü daha yukarılara taşımak için başta onursal başkanlarımız Sayın Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ ve Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Mustafa Çelik olmak üzere tüm şehir ve yöneticiler olarak en üst düzeyde çalışılmaktadır.
 
Geçtiğimiz yıllarda 40-50.000.000 TL,önümüzdeki sezondan itibaren 70-80.000.000 TL olacak olan sadece naklen yayın ve federasyon gelirleri dikkate alındığında iyi bir planlama ile normalde bu sıkıntıların olmaması gerekmektedir.Bu durumun düzeltilmesi için elden gelen gayret gösterilmektedir.
 
Şeffaf bir yönetim ve bunun karşılığı olan  problemlerin bütün açıklığıyla siz değerli hemşerilerimiz ve  taraftarlarımızla paylaşma prensibinden hareketle
 
Konu kamuoyuna saygıyla arz olunur.
 
KAYSERİSPOR KULÜBÜ

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