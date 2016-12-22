Kayserispor son dakikalarda güldü

KAYSERİSPOR SON DAKİKALARDA GÜLDÜ Kayserispor, Darıca Gençlerbirliği'ni 84. dakikada attığı golle çözerek 3-1 mağlup etti. Futbol » Türkiye Kupası 22.12.2016 22:57

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle 6 puana yükselirken, Darıca puansız son sırada yer aldı. MAÇTAN DAKİKALAR 24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Furkan Yaman’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 47. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan’ın vuruşunda topu kaleci Muammer kurtardı. 65. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Sinan Turan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore’nin vuruşunda Cem Tosun topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mijailovic, topu ağlarla buluşturdu. 2-1 90+4 dakikada Mert Özyıldırım’ın vuruşunda kaleciden seken top Murat Duruer’in önünde kaldı. Murat’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1 Stat: Kadir Has Hakemler: Abdullah Yılmaz, Serdar Diyadın, Cemal Bingül Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Anıl Karaer, Levent Gülen, Kubilay Sönmez (Sow dk. 61), Mert Özyıldırım, Umut Sönmez (Mijailovic dk. 40), Furkan Yaman (Soares dk. 74), Mert Ilıman, Murat Duruer, Stevanovic, Traore Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz, Cem Tosun, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Gökhan Erdoğan (Alper dk. 81), İlyas Yılmazer, Aziz Kızılgün, Serhan Yılmaz (Gaffar dk. 63), İhsan Uğur Göktaş, Hayrullah Bilazer Goller: Furkan Yaman (dk. 24), Mijailovic (dk. 84 pen.), Murat Duruer (dk. 90+4) (Kayserispor), Sinan Turan (dk. 65) (Darıca Gençlerbirliği) Sarı Kartlar: İlyas, Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği) AMK Gazetesi 34