Kayserispor 0 - 0 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

6.DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Deniz Türüç ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasına yakın bölgeden Jean-Armel Kana-Biyik kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde kalıyor.

4.DK: Raheem Lawal topu kontrol etmeye çalışırken orta alanda elle kontrol ediyor.

1.DK: Hakem Mete Kalkavan maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maç ev sahibi Kayserispor'un vuruşuyla başlıyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 puan arıyor. Kadir Has Stadı’nda oynanacak maçını hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Geride kalan 19 hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 haftadır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Ahamada, Hakan, Mabiala, Douglas, Güray, N'guemo, Lawal, Deniz, Rotman, Varela, Welliton

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Salih, Lens, Alper, Fernandao