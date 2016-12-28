Kayserispor, Darıca'dan eli boş döndü

KAYSERİSPOR, DARICA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ Darıca Gençlerbirliği, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u 2-1 yendi. Futbol » Türkiye Kupası 28.12.2016 15:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu maçında Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u 2-1 yendi, ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın çıkmayı garantilediği Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Darıca Gençlerbirliği kendi sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Darıca İlçe Stadı'ndaki ilk yarısında rakip kalede baskı kuran yeşil-sarılı ekip 37'de Selçuk'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda G.Saray altyapısından yetişen Cafercan Aksu farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 75'te Anıl Karaer'in golü Kayserispor'a yetmedi: 2-1.



Bu sonuçla Kayserispor 6 puanda kalırken, Darıca 3 puana yükseldi. Kayseri'de oynanan ilk maçı Kayserispor 3-1 kazanmıştı. 35