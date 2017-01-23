Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta maçında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00’ da satışa sunulacaktır."
Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:
Batı balkon: 40 TL
Batı alt: 40 TL
Doğu alt: 30 TL
Kuzey alt-Kuzey üst: 5 TL
Güney alt: 60 TL
Misafir: 75 TL