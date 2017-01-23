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Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET FİYATLARI

Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

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Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta maçında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00’ da satışa sunulacaktır."
 
Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:
 
Batı balkon: 40 TL
Batı alt: 40 TL
Doğu alt: 30 TL
Kuzey alt-Kuzey üst: 5 TL
Güney alt: 60 TL
Misafir: 75 TL

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