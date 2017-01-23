Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET FİYATLARI Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Futbol » Türkiye Kupası 23.01.2017 15:38

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta maçında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00’ da satışa sunulacaktır."



Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:



Batı balkon: 40 TL

Batı alt: 40 TL

Doğu alt: 30 TL

Kuzey alt-Kuzey üst: 5 TL

Güney alt: 60 TL

Misafir: 75 TL 50

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