Kayserispor 2 - 1 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

70.DK: Golün pasını veren oyuncu Silvestre Varela oluyor.

70.DK: GOOOLL!! Orta sahadan gelişen atakta topla buluşan Silvestre Varela topla birlikte ilerliyor. Silvestre Varela ara pasıyla topu Güray Vural ile buluşuturuyor. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Güray Vural topu soluna alıp kaleye şutunu çekiyor ve topu ağlar ile buluşturuyor. Kayserispor Güray Vural'ın golü ile 2-1 öne geçiyor.

69.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Deniz Türüç ceza sahası içine ortasını yapıyor arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Levent Gülen kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

66.DK: Kayserispor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Raheem Lawal çıkıyor ve yerini Landry N'Guemo'ya bırakıyor.

66.DK: Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği, Fernandao çıkıyor ve yerini Robin Van Persie'ye bırakıyor.

66.DK: Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği, Salih Uçan çıkıyor ve yerini Oleksandr Karavayev'e bırakıyor.

64.DK: Ceza sahası yayının sağ çaprazında kısa pasla topla buluşan Salih Uçan kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor bu top savunma oyuncusundan geri dönüyor.

62.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Deniz Türüç ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde kalıyor.

61.DK: Salih Uçan, Hakan Aslantaş'a yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

53.DK: Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu Ali Ahamada yumruklayarak uzaklaştırıyor.

46.DK: Güray Vural, Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

46.DK: Ceza sahası içi sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Alper Potuk kaleye şutunu çekiyor ancak kaleci Ali Ahamada bu topu yumruklayarak uzaklaştırıyor.

46.DK: Hakem Mete Kalkavan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya konuk ekip Fenerbahçe başlıyor.

45.DK: Hakem Mete Kalkavan ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı her iki takımın attığı 1'er golle berabere bitiyor.

45.DK: İlk yarının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

45.DK: Sol kanattan aldığı kısa pasla topla buluşan Josef De Souza ceza sahası yayının hemen yanından kaleye şutunu çekiyor ancak bu top etkisiz şekilde dışarı çıkıyor.

38.DK: GOOOLL!! Sol kanattan gelişen atakta Salih Uçan rakibine baskı yapıyor ve topu kapıyor. Ceza sahası içine topla birlikte girmek isteyen Salih Uçan'ın topunu Jean-Armel Kana-Biyik uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu top yön değiştiriyor ve penaltı noktasına doğru yöneliyor. Yerden giden topu takip eden Mehmet Topal bekletmeden şutunu çekiyor ve topu ağlar ile buluşturuyor. Mehmet Topal'ın golü ile Fenerbahçe 1-1'lik beraberliği yakalıyor.

37.DK: Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Şener Özbayraklı ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

35.DK: Alper Potuk, Hakan Aslantaş'a yaptığı faul sonrasında itiraz ediyor ve bu itirazı sonucunda sarı kart ile cezalandırılıyor.

33.DK: GOOOLL!! Kaleyi cepheden gören noktadan Deniz Türüç'ün kaleye çektiği sert şut ceza sahası içinde sekiyor. Kaleci Volkan Demirel'in yatarak tokatladığı top kısa düşüyor. Seken topu takip eden Umut Bulut topa hareketleniyor ve kaleye şutunu gönderiyor. Umut Bulut'un golü ile Kayserispor 1-0 öne geçiyor.

32.DK: Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Umut Bulut korner çizgisine yakın bölgeden ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Jean-Armel Kana-Biyik kafa vuruşunu yapmak istiyor ancak havalanan topu defans oyuncuları uzaklaştırıyor.

31.DK: Deniz Türüç, hakeme yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart ile cezalandırılıyor.

26.DK: Sol kanatta Hasan Ali Kaldırım topla birlikte ceza sahası dışı sol çaprazdan pasını Mehmet Topal ile buluşturuyor. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Mehmet Topal kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top az farkla yandan dışarı çıkıyor.

24.DK: Sağ kanattan Jeremain Lens'in gönderdiği ortaya hareketlenen Fernandao arka direğe yakın bölgeden kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Ali Ahamada'nın kontrolünde kalıyor.

20.DK: Sol kanattan gelişen atakta kısa pas ile topla buluşan Silvestre Varela ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kalecinin kontrolünde kalıyor.

16.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Martin Skrtel topa müdahalesini yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

14.DK: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Deniz Türüç ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademeye giren oyuncular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

12.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademeye giren oyuncular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

6.DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Deniz Türüç ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasına yakın bölgeden Jean-Armel Kana-Biyik kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde kalıyor.

4.DK: Raheem Lawal topu kontrol etmeye çalışırken orta alanda elle kontrol ediyor.

1.DK: Hakem Mete Kalkavan maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maç ev sahibi Kayserispor'un vuruşuyla başlıyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 puan arıyor. Kadir Has Stadı’nda oynanacak maçını hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Geride kalan 19 hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 haftadır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Ahamada, Hakan, Mabiala, Douglas, Güray, N'guemo, Lawal, Deniz, Rotman, Varela, Welliton

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Salih, Lens, Alper, Fernandao