Kayserispor 1 - 1 Beşiktaş / Maç sona erdi

M.S. Karşılaşma sona eriyor: Kayserispor 1 - 1 Beşiktaş.



90.DK: Landry N'Guemo'nun ara pasına sağ kanatta hareketlenen Erdem Onur Beytaş için ofsayt bayrağı kalkıyor.

87.DK: Beşiktaş, bu dakikada karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sedat Şahintürk oyundan çıkarken yerine İbrahim Anıl Tekeli giriyor.

87.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Hakan Aslantaş kullanıyor. Hakan Aslantaş'ın ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırmak istiyor ancak top ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda bulunan Erdem Onur Beytaş'a geliyor. Erdem Onur Beytaş'ın gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

84.DK: Savunmadan dönen topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Umut Sönmez'in yerden çektiği şut kaleci Utku Yuvakuran'dan dönüyor.

79.DK: Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan yaptığı ortaya sahip olmak isteyen Utku Yuvakuran topu elinden kaçırıyor ve top Welliton Soares'in önüne düşüyor. Welliton'un gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

77.DK: Umut Sönmez'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Silvestre Varela'nın çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

75.DK: Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinde Kubilay Sönmez'e sert müdahalede bulunan Necip Uysal, sarı kart görüyor.

73.DK: Landry N'Guemo'nun ara pasına ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda hareketlenen Welliton Soares için ofsayt bayrağı kalkıyor.

65.DK: Veli Kavlak'ın Landry N'Guemo'ya yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Silvestre Varela geçiyor. Varela'nın ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

61.DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Silvestre Varela geçiyor. Varela'nın ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

60.DK: Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Umut Sönmez'in çektiği şutu kaleci Utku Yuvakuran kornere uzaklaştırıyor.

59.DK: Kayserispor, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Furkan Yaman'ın yerine Welliton Soares'i oyuna alarak kullanıyor.

56.DK: Sol kanatta topla buluşan Silvestre Varela, ceza sahası içerisine girmeden yerden ortasını yapıyor ancak top kaleci Utku Yuvakuran'da kalıyor.

55.DK: Levent Gülen'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde hareketlenen Furkan Yaman için ofsayt bayrağı kalkıyor.

51.DK: Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Erkan Kaş geçiyor. Erkan Kaş'ın çektiği şut barajdan dönüyor.

46.DK: Aynı dakika içinde Levent Gülen, Deniz Türüç'ün yerine karşılaşmaya dahil oluyor.

46.DK: Kayserispor, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başlıyor. Douglao oyundan çıkarken yerine Silvestre Varela giriyor.

46.DK: İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45.DK: Çağatay Şahan'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona eriyor.

45.DK: İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

44.DK: Muhammed Enes Durmuş'un pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Sedat Şahintürk'ün çektiği şutu kaleci Muammer Yıldırım kornere çelmeyi başarıyor.

41.DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Deniz Türüç geçiyor. Deniz Türüç'ün ortasına ön direkte Furkan Yaman dokunamıyor ve pozisyonun devamında Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

39.DK: Landry N'Guemo'nun ara pasına ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda hareketlenen Deniz Türüç için ofsayt bayrağı kalkıyor.

31.DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Deniz Türüç geçiyor. Deniz Türüç'ün ortasını Beşiktaş savunması kafayla uzaklaştırıyor.

30.DK: Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Hakan Aslantaş'a kayarak sert müdahalede bulunan Atınç Nukan, sarı kart görüyor.

25.DK: GOOOLL!! Kayserispor, Erdem Onur Beytaş'ın attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç'ün yerden pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Erdem Onur Beytaş'ın çektiği sert şut kaleci Utku Yuvakuran'ın solundan ağlarla buluşuyor.

22.DK: Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Veli Kavlak oluyor.

22.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ün attığı golle Kayserispor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Veli Kavlak'ın yerden pası ile ceza sahası yayı dışında sağ çaprazda buluşan Sedat Şahintürk'ün çektiği sert şut kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlarla buluşuyor.

13.DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçiyor. Deniz Türüç'ün ortasına arka direkte Larrys Mabiala dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

12.DK: Veli Kavlak yerden pasını sol çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenen Sedat Şahintürk'e vermek istiyor ancak son anda araya giren Kayserispor savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

8.DK: Kar yağışının oluşturduğu kötü zemin nedeniyle her iki takım da çok fazla pas hatası yapıyor.

4.DK: Landry N'Guemo'nun orta sahadan gönderdiği uzun pasa Deniz Türüç sağ kanatta hareketlenmek istiyor ancak son anda araya giren Atınç Nukan, tehlikeyi uzaklaştırıyor.

1.DK: Karşılaşma Kayserisporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nun 6. haftasında Beşiktaş, grubun son maçında Kauyserispor ile karşı karşıya geliyor. Kayseri Kadir Has Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Çağatay Şahan yönetiyor.

Siyah-beyazlılar grubu lider bitirmeyi garantilerken, sarı-kırmızılılar da 2. sırada son 16’ya yükseldi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Deniç Türüç, Umut, Furkan, Erkan, NGuemo, Erdem, Hakan

Beşiktaş: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Necip, Gökhan, Sedat, Aras, Ömer