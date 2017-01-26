Kayseri ve Beşiktaş el ele üst tura yükseldi

KAYSERİ VE BEŞİKTAŞ EL ELE ÜST TURA YÜKSELDİ Türkiye Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen Kayserispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı Futbol » Türkiye Kupası 26.01.2017 20:10

Türkiye Kupası'nda son 16'ya lider çıkan Beşiktaş, yedek ağırlı kadroyla çıktığı maçta Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak. SEDAT ŞAHİNTÜRK'TEN NEFİS GOL Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta siyah-beyazlılar 22. dakikada Sedat Şahintürk'ün muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Genç oyuncu mesafe tanımadan yaptığı vuruşla kaleci Muammer Yıldırım'ı avlamayı başardı. MİTROVİC'İN HATASI GOLÜ GETİRDİ Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Matej Mitrovic'in kaptırdığı topta hızlı gelişen Kayserispor atağında ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Eren Beytaş, 25. dakikada skoru dengeledi. İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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