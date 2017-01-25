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Kaya Göre çeyrek finalde elendi

KAYA GÖRE ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Avustralya Açık'ta Kaya Göre çiftler çeyrek finalinde elendi.

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Kaya Göre ve Hint partneri Siddhant Banthia, gençler kategorisi çift erkekler çeyrek finalinde elendi.

Gençler kategorisi çift erkekler yarı finale çıkma mücadelesinde,  milli tenisçi Kaya Göre ve partneri Siddhant Banthia ile Yeni Zelandalı Finn  Reynolds ve Portekizli Duarte Vale   ikilisi karşılaştı.
 
İlk seti 6-2 geride kapatan milli tenisçi ve Hint partneri, ikinci  seti de, 3-0 öne geçmelerine rağmen 7-5 kaybederek, mücadeleden 2-0 mağlup  ayrıldı.

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