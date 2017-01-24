Kaya Göre Avustralya Açık'ta çeyrek finalde

Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleşen sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde mücadele eden 18 yaşındaki Kaya Göre, Hint partneri Siddanth Banthia ile birlikte çiftlerde çeyrek finale çıkmayı başardı.
Ortaklıklarının ilk turnuvasını oynayan Göre ve Banthia, ikinci turda 6 numaralı seribaşları Zizou Bergs/Yshai Oliel ile karşılaştı. Belçikalı ve İsrailli rakiplerine break şansı tanımayan Göre/Banthia ikilisi, 67 dakika sonunda korttan 6-3, 7-6(6) ile galip ayrıldı.
Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda çift erkeklerde son sekize kalan ilk Türk olarak kayıtlara geçen Kaya Göre ile Siddanth Banthia, çeyrek finalde yarın Finn Reynolds/Duarte Vale ekibiyle kozlarını paylaşacak.
DHA
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KAYA GÖRE AVUSTRALYA AÇIK'TA ÇEYREK FİNALDE
Avustralya Açık'ta 18'lik Türk raket, çeyrek finale yükseldi...
Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleşen sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde mücadele eden 18 yaşındaki Kaya Göre, Hint partneri Siddanth Banthia ile birlikte çiftlerde çeyrek finale çıkmayı başardı.
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