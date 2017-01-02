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Kastamonuspor 1966 İbrahim Kaş'la anlaştı

KASTAMONUSPOR 1966 İBRAHİM KAŞ'LA ANLAŞTI

İbrahim Kaş, Kastamonuspor 1966'yla anlaştı...

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İkinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Karşıyaka'da geçtiğimiz kasım ayında yaşanan antrenman boykotunun ardından kadro dışı bırakılan stoper İbrahim Kaş, yeşil kırmızılı ekiple aynı grupta yer alan Kastamonuspor 1966'yla anlaştı.

İbrahim, teknik direktör Ziya Doğan'ın çalıştırdığı Kastamonu'nun kampına katıldı. Bu sezon Karşıyaka'da 4 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, alacakları için geçen ay kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ihtarname göndermişti. Karşıyaka, sözleşmesini henüz resmen feshetmeyen futbolcunun kulübün belirlediği saat ve sahada antrenmana çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettirmişti.

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