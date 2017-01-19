Kasımpaşa'ya Arjantinli forvet

KASIMPAŞA'YA ARJANTİNLİ FORVET Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Arjantinli forvet Cristian Guanca ile anlaştı. Süper Lig 19.01.2017 12:38

Ekvador Ligi takımlarından Emelec'te forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Emelec ile bu sezon 49 resmi karşılaşmaya çıkan Guanca, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.



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