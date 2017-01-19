ANA SAYFA
Kasımpaşa'ya Arjantinli forvet

KASIMPAŞA'YA ARJANTİNLİ FORVET

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Arjantinli forvet Cristian Guanca ile anlaştı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ekvador Ligi takımlarından Emelec'te forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Emelec ile bu sezon 49 resmi karşılaşmaya çıkan Guanca, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fotomaç

161
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
'Doğruları söylemenin zamanı geldi'Fenerbahçe'nin Sosa'ya teklif ettiği inanılmaz rakamErkan Zengin yıllık 12 milyon TL'yi reddetti
Memphis Depay Lyon'da !12 Dev Adam'ın yeni hocası Ufuk Sarıca !''Selçuk ile bu sezon bitmez''
Ne yaptın İsmail Köybaşı !2 milyon Euro'nun sırrı ortaya çıktı !TT Arena için anlaşma sağlandı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS