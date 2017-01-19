Kasımpaşa'ya Arjantinli forvet

Ekvador Ligi takımlarından Emelec'te forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Emelec ile bu sezon 49 resmi karşılaşmaya çıkan Guanca, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.
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