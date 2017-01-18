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Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda gol yağdırdı !

KASIMPAŞA TÜRKİYE KUPASI'NDA GOL YAĞDIRDI !

Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Sancaktepe Belediyespor'u 6-1 yendi. 12 puana yükselen Paşa, gruptan çıkmayı garantiledi.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. haftasında, Kasımpaşa evinde Spor Toto 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u 6-1'lik farklı bir skorla devirdi.

11. dakikada Andre Castro gol perdesini açtı... 16. dakikada Otigba, 38. dakikada Eduok, 42 ve 59. dakikada Batuhan Altıntaş, 61. dakikada Adem Büyük farklı skoru getiren isimler oldular. Sancaktepe Belediye'nin tek golünü ise 70. dakikada Adem Büyük kendi kalesine kaydetti. Sancaktepe'nin golünde sakatlanan Batuhan Altıntaş ise oyuna devam edemedi. Kasımpaşa üç oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

[Kasımpaşa]

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek ligde ikinci bölüme iyi başlayan Kasımpaşa, kupada B Grubu'nda 5 maçta elde ettiği 12 puanla bir üst tura yükselmeyi de garantiledi.

B Grubu'nda 13 puanla lider olan Çaykur Rizespor gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti. 3 puanı bulunan Sancaktepe ile 1 puanlı İnegölspor'un ise iddiası kalmadı.

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