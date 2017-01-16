Kasımpaşa Mustafa Akbaş'ı istiyor

Trabzonspor'un savunma oyuncularından Mustafa Akbaş'a, Kasımpaşa'nın talip olduğu ve oyuncunun da teknik heyetin ve yönetimin onay vermesi durumunda ayrılmak istediği ifade edildi.
Son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek.
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