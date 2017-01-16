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Kasımpaşa Mustafa Akbaş'ı istiyor

KASIMPAŞA MUSTAFA AKBAŞ'I İSTİYOR

Mustafa Akbaş'a, Kasımpaşa'nın talip oldu.

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Trabzonspor'un savunma oyuncularından Mustafa Akbaş'a, Kasımpaşa'nın talip olduğu ve oyuncunun da teknik heyetin ve yönetimin onay vermesi durumunda ayrılmak istediği ifade edildi. 
 
Son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek.

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