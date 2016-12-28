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Kasımpaşa İnegölspor'a geçit vermedi

KASIMPAŞA İNEGÖLSPOR'A GEÇİT VERMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 4. hafta maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa İnegölspor'u 3-1 mağlup etti.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 4. hafta maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa deplasmanda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi İnegölspor'u 3-1 mağlup etti.

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa ilk yarıda bulduğu gollerle rahatladı. İstanbul ekibi 22. dakikada Pavelka, 37. dakikada Batuhan Altuntaş ve 43. dakikada Turgut Doğan Şahin'in attığı gollerle ilk yarısı 3-0 önde kapattı.

Evsahibi takım 57. dakikada Emrah Dağ ile bir gol bulsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa 3-1'lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9'a yükselterek grupta Çaykur Rizespor'un arkasında 2. sıradaki yerini korurken, İnegölspor puansız son sırada kaldı.

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