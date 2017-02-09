Kasımpaşa hükmen mağlup !

KASIMPAŞA HÜKMEN MAĞLUP ! Kasımpaşa, Yabancı futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Süper Lig 09.02.2017 19:32

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa’yı hükmen mağlup saydı! İstanbul ekibi, Adanaspor’a 2-1 yenildiği maçta yabancı oyuncu sayısında barajı geçince 3-0 hükmen mağlubiyet cezası aldı. PFDK’dan yapılan açıklama şöyle; “KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, (oybirliği) karar verilmiştir.” 55