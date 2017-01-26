Kartal'ı onlar uçuruyor !

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 18 lig maçında 34 gol atarken, muhteşem üçlü tam 28 gole doğrudan katkı yaptı.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1’lik galibiyetle ayrılarak Süper Lig’de 149 gün sonra yeniden zirveye konan Kartal’da özellikle üç ismin performansı dikkat çekiyor. OPTA’nın hazırladığı verilere göre Ricardo Quaresma, Cenk Tosun ve Anderson Talisca, Beşiktaş’ın gol yollarındaki en büyük artısı olmaya devam ediyor.

Süper Lig’in en aktif üçlüsü olan siyah-beyazlıların yıldızları, takımlarını liderliğe taşıdı. Buna göre, Alanya’da sahanın en iyilerinden olan Quaresma özellikle asist konusunda vitrine çıktı. Forma giydiği 16 lig maçında 1 gol ve 7 asisti olan Portekizli, 8 gole doğrudan etki ederken, maç-gol denkleminde en verimli oranı yakalayan oyuncu oldu.

Gol krallığı listesinde başı çeken Cenk Tosun da benzer bir görüntü çiziyor. Cenk, ligde çıktığı 18 maçta 12 gol, 2 asistle direkt 14 gole imzasını koydu. Takımına her 2 maçta bir gol katkısı veren milli yıldız, kariyerinin de en iyi sezonunu yaşıyor.

Payları %75

Anderson Talisca da ayak tarak kemiği kırıldığı için yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen en skorer isimlerden olmayı başardı. Brezilyalı yıldız sadece 8 lig maçında sahaya çıkmasına karşın 5 gol ve 1 asistle 6 golün altına imzasını attı. Genel toplamda Quaresma, Cenk ve Talisca üçlüsü 28 gole katkı yaparak, Beşiktaş’ın bulduğu 34 golün yüzde 75’lik dilimini tek başlarına doldurdu.

Cenk Tosun 12 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Anderson Talisca ise ligde 5 kez rakip ağları salladı.