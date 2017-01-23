Kartal zirveye kondu

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek 157 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibin golünü 54. dakikada penaltıdan Vagner Love atarken konuk ekip Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikad Cenk Tosun, 39. dakikada Ryan Babel, 48. dakikada Quaresma ve 73. dakikada Marcelo kaydetti. Maçın 84. dakikasında Tosic'in şutu direkten geri geldi. Quaresma maçı 1 gol, 2 asist ile bitirerek galibiyetin mimarı oldu.

AÇILIŞ CENK'TEN

Beşiktaş, ilk golü Cenk Tosun ile buldu. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Cenk Tosun topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Zlamal'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

BABEL SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Alanyaspor karşısında attı. Ryan Babel Süper Lig'de 622 gün sonra ilk golünü attı. Alanyaspor karşısında Cenk Tosun'la öne geçen Beşiktaş, Hollandalı yıldızının 39. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Babel ligdeki son golünü 12 Mayıs 2015'te Balikesirspor'a atmıştı.

İKİNCİ YARI PENALTILARLA BAŞLADI

Maçın ikinci yarısının ilk dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. 46. dakikada Quaresma’nın yaptığı ortada Babel ile hava topuna yükselen Aissati, topa elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Quaresma bu sezon ilk golünü atarak skoru 3-0’a getirdi.

Alanyaspor’u umutlandıran gol 53. dakikada geldi. Tosic’in hatası ile gelişen ani Alanyaspor atağında Guerrier kaleci Fabri ile karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Fabri başta olmak üzere Beşiktaşlı futbolcular penaltı kararına büyük tepki gösterdi. İspanyol kaleci sarı kart gördü.

Penaltıda kaleci Fabri’yi ters köşeye yatıran Love, farkı ikiye indirerek durumu 3-1 yaptı.

MARCELO PERDEYİ KAPATTI

Farkın iki inmesinden sonra sahada ortam gerildi. Alanyasporlu oyuncular ile Beşiktaşlı oyuncular arasında bir gerginlik yaşandı. Yükselen tansiyon sonrasında Guerrier ile Quaresma sarı kart gördü.

İŞTE BOL GOLLÜ MAÇIN ÖZETİ

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