Kartal zirveye el koydu !

Galatasaray'ın geçen hafta elinin terisyle ittiği fırsatı Beşiktaş kaçırmadı. Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği kritik haftada Kara Kartal Akhisar Belediyespor'u farklı geçerek şampiyonluğun birinci adayı benim dedi.

CENK AÇILIŞI YAPTI

13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların sağdan gelişen atağında Quaresma'nın yaptığı ortada, ön direkte topla buluşan Cenk Tosun meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

TALISCA'DAN MÜKEMMEL GOL

27. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un orta sahadan uzun pasında Cenk Tosun'un müdahale ettiği top, Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun uzak mesafeden güzel vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

SAHNE ATINÇ'IN

Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye Atınç Nukan çıktı ve genç stoper kafa golüyle skoru 3-0'a getirdi.

FARK 2'YE İNDİ

81. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içi sol çaprazına doğru gönderdiği yerden pasıyla topla buluşan Olcan Adın, sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu ağlara göndererek maçın sonucunu belirledi: 3-1

Beşiktaş bu skorla 47 puana yükselerek en yakın rakibi Başakşehir’e 4 puan fark attı. Siyah-beyazlı ekip Galatasaray karşısında alacağı olası bir galibiyet ile sarı-kırmızılılar ile arasındaki farkı 10’a çıkarabilir.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

Diğer sayfada...