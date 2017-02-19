ANA SAYFA
Kartal zirveye el koydu !

KARTAL ZİRVEYE EL KOYDU !

Süper Lig'de Beşiktaş, rakiplerinin puanlar kaybettiği haftada Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray'ın geçen hafta elinin terisyle ittiği fırsatı Beşiktaş kaçırmadı. Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği kritik haftada Kara Kartal Akhisar Belediyespor'u farklı geçerek şampiyonluğun birinci adayı benim dedi.

CENK AÇILIŞI YAPTI

13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların sağdan gelişen atağında Quaresma'nın yaptığı ortada, ön direkte topla buluşan Cenk Tosun meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0. 

TALISCA'DAN MÜKEMMEL GOL
27. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un orta sahadan uzun pasında Cenk Tosun'un müdahale ettiği top, Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun uzak mesafeden güzel vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

SAHNE ATINÇ'IN

Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye Atınç Nukan çıktı ve genç stoper kafa golüyle skoru 3-0'a getirdi.

FARK 2'YE İNDİ

81. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içi sol çaprazına doğru gönderdiği yerden pasıyla topla buluşan Olcan Adın, sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu ağlara göndererek maçın sonucunu belirledi: 3-1

Beşiktaş bu skorla 47 puana yükselerek en yakın rakibi Başakşehir’e 4 puan fark attı. Siyah-beyazlı ekip Galatasaray karşısında alacağı olası bir galibiyet ile sarı-kırmızılılar ile arasındaki farkı 10’a çıkarabilir.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ
Diğer sayfada...

1095
« geri1·2ileri »
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ahmet Nur Çebi'den derbi cevabıAdvocaat: Şampiyonluk çok zorKadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri
Manchester City'den Messi bombasıİngilizler Cenk Tosun'un peşindeGaziantepsporlu futbolculardan Erdoğan'a karşılama
Chelsea'den Bernardo'ya 80 milyon Euro !Derbi öncesi sarı kart alarmıAbdurrahim Albayrak'tan başkanlık sürprizi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS