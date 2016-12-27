Kartal Manoel'i bitiriyor !

Brezilya ekibi Cruzeiro'nun formasını giyen 26 yaşındaki stoper ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.



Bu arada Ukrayna basını, Beşiktaş'ın Yaroslav Rakitskiy için Shakhtar Donetsk'le pazarlık yaptığını iddia etti.



Sabah