Kartal Karabük'ten çıkamadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu.

Cezası nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş'in tribünden takip ettiği maçta ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak isteyen siyah beyazlılar Karabük'ten eli boş döndü. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50.dakikada Ermin Zec ve 74.dakikada Seleznov kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 88.dakikada Aboubakar'dan geldi.

İLK YARIDA GOL YOK

İlk yarısı temposuz geçen maçta takımlar girdikleri kısıtlı sayıdaki pozisyonlarda son vuruşları yapamadı.

KARABÜK PERDEYİ AÇTI

İkinci yarının başında oyuna giren Ermin Zec, 50. dakikada Ceyhun’un nefis ara pasıyla sol kanattan ceza alanına girerek, kalesini terk eden Fabri’nin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

FARK 2'YE ÇIKTI

Hücumda etkisiz kalan Beşiktaş, maç boyunca ceza sahasına orta yaptı ancak hiç etkili olamadı. Siyah-beyazlıları yıkan gol ise 73. dakikada geldi. Serbest vuruşta Latovlevici ortaladı, arka direkte Barış’ın indirdiği topu Gaman çevirdi, kale alanı önünde Seleznyov tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 2-0.

BABEL ATTI AMA YETMEDİ

73'te Ryan Babel'in yerine oyna dahil olan Aboubakar, klas bir dokunuşla bitirici vuruşu yaptı. Siyah-beyazlılar bitime 3 dakika kala Aboubakarın golüyle umutlansa da bu gol siyah-beyazlılara puan için yeterli olmadı..

KARABÜKSPOR ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2. Başkan Ahmet Nur Çebi maç saatinde Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadına geldiler. Kapıda çiçeklerle karşılanan Başkan Fikret Orman ve yönetimi Karabükspor Başkanı ve yönetimi tarafından başarı dilendi.

GÜNEŞ'İN YERİNE TAMER TUNA

Şenol Güneş’in cezası nedeniyle yardımcı antrenör Tamer Tuna ilk kez Süper Lig'de teknik girektörlük yaptı. Şenol Güneş’in Fenerbahçe maçında aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle sahaya teknik direktör olarak çıkan Tamer Tuna maç konuşmasını yaptı.

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