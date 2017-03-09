Kartal avantajı kaptı

Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan şampiyonu Olympiakos'la 1-1 berabere kaldı.

Cambiasso'nun golüyle yenik duruma düşen Beşiktaş, Avrupa golcüsü Aboubakar'ın müthiş füzesiyle Atina'dan avantajlı skorla ayrılmayı başardı.

İLK GOL GELDİ

Ani gelişen Olympiakos atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasına doğru hareketlenen Cambiasso düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

ABOUBAKAR SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıda siyah beyazlı takım aradığı golü buldu. Kaleci Leali’nin hatalı pasıyla topla buluşan Aboubakar, ceza sahası yayı içinden kendisine şut açısı yaratarak sağ ayağının içiyle topu köşeye gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1.

Başka gol sesi çıkmadı. Maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Kara Kartal, Vodafone Arena’da oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir sonuç elde etti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Şenol Güneş, Olympiakos karşısına son iki maçta sahaya sürdüğü kadrodan 3 oyuncuyu değiştirerek çıktı.

Süper Lig maçlarında cezalı olan Tosic, Beer Sheeva maçlarında sol bek olarak oynamıştı. Tosic'in yerine iki maçta sahaya çıkan Mitrovic ve Atınç teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek kulübesine çekildi ve Sırp stoper 5 maçlık aradan sonra Olympiakos maçıyla Marcelo'nun partnerliğine geri döndü.

Defans hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano'dan oluşturan Güneş'in kadroda yaptığı ikinci değişiklik ise Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan'ı sahaya sürmek oldu. Atiba'nın yanında bu kez Tolgay'a şans veren tecrübeli hoca hücum hattını Quaresma, Talisca ve Babel'den oluşturdu.

Takımın en golcü oyuncusu Cenk Tosun'u da bu maçta yedek kulübesine çeken Şenol Güneş karşılaşmaya santrafor olarak Aboubakar ile başladı.

Tolga Zengin , Andreas Beck, Matej Mitrovic,Gökhan İnler, Oğuzhan Özyakup,Atınç Nukan ve Cenk Tosun Olympiakos karşısına Beşiktaş'ın yedekleri olarak çıktı.

CANER ERKİN KADRODA YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı sona eren Caner Erkin'e Olympiakos maçında görev vermedi. Mücadelenin 18 kişilik listesinde yer almayan Caner Erkin, siyah-beyazlı ekiple birlikte Yunanistan kafilesinde yer almıştı.

Caner'in yanısıra Ömer, Utku ve Necip Uysal da 18 kişilik adroya alınmadı ve karşılaşmayı UEFA listesinde olmadığı halde Atina'ya takımla beraber gelen Ersan Gülüm ile beraber tribünden takip etti.

100'E YAKIN ŞANSLI TARAFTAR KARAİSKAKİS STADI'NDA

UEFA'nın Beşiktaş ve Olympiakos arasında oynanacak iki maça da deplasman yasağı getirmesinden dolayı Siyah Beyazlı taraftarlar Atina'ya gelemedi.

Ancak Uefa'nın izin verdiği VIP taraftarlar Beşiktaş kulübü tarafından özel davetli olarak Karaiskakis Stadı'na gelerek karşılaşmayı yerinde izleme imkanına sahip oldu.Kulüp tarafından yapılan seyahat organizasyonu ile Atina'ya gelen 100'e yakın taraftarın kongre üyelerinden seçildiği öğrenildi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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