Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta maçında Beşiktaş, Boluspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, maçı zorluk yaşamadan 2-0 kazandı ve tur biletini cebine koydu.

TALİSCA GOLLE DÖNDÜ

Karşılaşmanın 34. dakikasında sol kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Olcay Şahan ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. Savunmanın markajından iyi kurtulan Anderson Talisca hızla topa hareketlendi ve müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci yerinden kıpırdayamadı ve top ağlarla buluştu.

ÖMER FARKI İKİYE ÇIKARDI

72. dakikada orta sahanın sol kanadından gelişen atakta topla birlikte süratle ilerleyen Olcay Şahan, pasını ceza yayının hemen önüne doğru gönderdi. O noktada topu önüne alan Ömer Şişmanoğlu ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve top kaleci Soner Şahin'in sağından ağlarla buluştu.

TOLGA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Kaleci Tolga bu maçta rakibe gol izni vermeyerek alkışlandı. Bolu forvetinin şutlarını kol bloke etti. Adriano kanatta etkili koşuları ile ofansif özelliğini ortaya koydu. Tolgay hırsı ile dikkatleri çekti

BOLUSPOR CEPHESİ:

Cengiz Umut, defansif ve ofansif anlayışı ile kontrataklarda etkiliydi. Özgür ve Cumali ise teknik oyunları ile baskı yaparak pozisyon oluşturdular. Rakibin oyuncu kalitesi karşısında direndiler

Kaleci Soner başarılı performansı ile Beşiktaş kontrataklarına karşı set oluşturdu farklı mağlubiyeti önledi. Kerim Frai ve Talisca'nın bir çok şutunu kurtararak alkışlandı

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Diğer sayfada...

[page]

90. DK: Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor. Beşiktaş bu sonuçla Türkiye Kupası'ndan çıkmayı garantiliyor.



90. DK: Sağ taraftan korneri hızlı kullanan Olcay Şahan yerden pasını ön direğe doğru gönderiyor. Ön direkte bomboş pozisyonda Ömer Şişmanoğlu şutunu çekiyor fakat top direğin dibinden auta gidiyor.

90. DK: Gökhan İnler'in ara pasıyla topla buluşan Kerim Frei altıpasın önünden sol çaprazdan şutunu çekiyor fakat kaleci Soner Şahin topu kornere çeliyor.

90. DK: Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

90. DK: Ceza alanı içi sol çaprazdan Kerim Frei şık hareketlerle topu önüne aldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekiyor fakat kaleci Soner Şahin yatarak bu şutu kurtarmayı başarıyor.

87. DK: Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Aras Özbiliz, sol ayağıyla yerden şutunu çekiyor ancak kaleci Soner Şahin iki hamlede topun sahibi oluyor.

82. DK: Beşiktaş üçüncü ve son oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor. Tolgay Arslan oyundan alınırken, Eslem Öztürk yerine oyuna dahil oluyor.

77. DK: Olcay Şahan, sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgi üzerinden ortasını arka direğe doğru yapıyor fakat kaleci Soner Şahin topun sahibi oluyor.

77. DK: Beşiktaş cephesinde oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Muhammed Enes Durmuş, Adriano'nun yerine oyuna dahil oluyor.

76. DK: Boluspor'da oyuncu değişikliği; İsmail Yıldırım oyundan alınırken, Furkan Şeker yerine oyuna dahil oluyor.

72. DK: Olcay Şahan, golde asist yapan oyuncu oluyor.

72. DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Ömer Şişmanoğlu ile farkı 2'ye çıkarıyor. Orta sahanın sol kanadından gelişen atakta topla birlikte süratle ilerleyen Olcay Şahan, pasını ceza yayının hemen önüne doğru gönderiyor. O noktada topu önüne alan Ömer Şişmanoğlu ceza sahasına girer girmez şutunu çekiyor ve top kaleci Soner Şahin'in sağından filelerle buluşuyor.

70. DK: Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Adriano Correia topu sağına çektikten sonra şutunu çekiyor fakat kaleci Soner Şahin üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kurtarmayı başarıyor.

60. DK: Olcay Şahan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza alanına gelen ortayı savunma uzaklaştırıyor.

60. DK: Beşiktaş'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anderson Talisca oyundan alınırken, Aras Özbiliz yerine oyuna dahil oluyor.

58. DK: Beşiktaş yarı alanının ortalarında topla buluşan İsmail Yıldırım ofsayta yakalanıyor.

54. DK: Adriano'nun pasıyla ceza yayı içerisinde topu önüne alan Anderson Talisca sol ayağıyla plase bir vuruş deniyor fakat kaleci Soner Şahin yatıyor ve topa hakim oluyor.

55. DK: Anderson Talisca, rakibi Fatih Turan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

53. DK: Cumali Bişi'nin kısa pasına hareketlenen Ozan Karabacak ofsayta yakalanıyor.

48. DK: Sağ kanatta topla buluşan Ozan Karabacak ofsayta yakalanıyor.

46. DK: Boluspor ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlıyor. Sırasıyla Tunahan Çiçek ve Burak Asan oyundan alınırken, Yusuf Emre Gültekin ile Özgür İleri oyuna dahil oluyorlar.

46. DK: İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci yarı Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başlıyor.

45. DK: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ilk yarısını bitiriyor ve ilk devre Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

43. DK: Sol kanattan Cumali Bişi'nin serbest vuruştan kale ağzına gönderdiği ortasını kaleci Tolga Zengin yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

40. DK: Ceza yayının biraz gerisinden İsmail Yıldırım, sağ ayağıyla şutunu çekiyor fakat top farklı bir şekilde auta çıkıyor.

38. DK: Cengiz Umut Meraş, rakibi Anderson Talisca'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

37. DK: Ceza sahası dışı sağ tarafında Özgür Özkaya serbest vuruş için topun başına geçiyor. Özgür, dar açıya rağmen kaleye şansını deniyor fakat Tolga Zengin bu şutu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

34. DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Anderson Talisca ile maçta 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Olcay Şahan ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. Savunmanın markajından iyi kurtulan Anderson Talisca müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ve top ağlarla buluşuyor.

33. DK: Ömer Şişmanoğlu'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Frei çok sert bir şut çekiyor fakat kaleci Soner Şahin son anda topu kornere çeliyor.

32. DK: Sol kanattan Anderson Talisca, serbest vuruştan ortasını arka direğe doğru gönderiyor. O noktada Atınç Nukan kafayla pasını içeriye çeviriyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

29. DK: Beşiktaş yarı alanının ortalarında kazanılan serbest vuruşu için topun başına geçen Özgür Özkaya ortasını ceza alanına gönderiyor ancak hava topu mücadelesinde Renato Arapi, Atınç Nukan'a faul yapıyor.

27. DK: Sol kanattan topu iyi getiren Tolgay Arslan, yerden pasını penaltı noktası üzerine gönderiyor. Bu noktada Anderson Talisca topun gelişine şutunu çekiyor fakat top defanstan geri geliyor.

17. DK: Fatih Turan'ın hatalı pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önünde bulan Adriano Correia sağ ayağıyla çok sert bir şut çekiyor fakat top farklı bir şekilde kalenin üstünden auta gidiyor.

16. DK: Sol kanattan Tolgay Arslan'ın ön direğe doğru gönderdiği ortasına Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor fakat top kalenin yanından auta çıkıyor.

14. DK: Ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan sağ çaprazdan Beşiktaş serbest vuruş kazanıyor. Serbest vuruş için topun başına geçen Anderson Talisca kaleye şutunu çekiyor fakat top az farkla üstten auta çıkıyor.

12. DK: Sol kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Cumali Bişi ortasını ceza alanına gönderiyor fakat bu ortaya kimse dokunamıyor ve top doğrudan auta çıkıyor.

6. DK: Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza alanı içi sol tarafında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, sağ ayağıyla müsait pozisyonda plase bir vuruş yapıyor fakat kaleci Soner Şahin bir kez daha başarılı oluyor.

4. DK: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Fatih Turan ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunmada Andreas Beck topu uzaklaştırıyor.

2. DK: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında topla süratle ilerleyen Gökhan İnler, pasını Ömer Şişmanoğlu'na atıyor. Ömer'de bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerim Frei'ı görüyor. Kerim, sağ ayağıyla yakın mesafeden şutunu çekiyor fakat kaleci Soner Şahin bu şutu kurtarmayı başarıyor.

1. DK: Maçın ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Boluspor başlıyor.

Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de ilk devreyi Gaziantepspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş Boluspor maçıyla Türkiye Kupası'na dönüyor.

İlk 3 maçında 7 puan toplayan Beşiktaş deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Boluspor ile Vodafone Arena'da karşılaşıyor. Kartal, Bolu'yu yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay, Olcay, Kerim, Talisca, Ömer



Boluspor: Soner, Özgür, Renato, Fatih, Necati, Cumali, Burak, İsmail, Tunahan, Cengiz Umut, Ozan

