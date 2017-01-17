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Karşıyaka Tuzlaspor’a odaklandı

KARŞIYAKA TUZLASPOR’A ODAKLANDI

Spor Toto 2. Lig'de Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Karşıyaka, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 19. haftada deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde antrenman yapan yeşil-kırmızılılar, ısınma hareketleri ile başladıkları çalışmaya çabukluk ve kuvvet idmanı ile devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ardından dinlenmeye geçen Kaf-Kaf, Tuzlaspor sahası suni çime sahip olduğu için, bu zemine alışmak adına 18 Ocak Çarşamba günü olan antrenmanını Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı’nda gerçekleştirecek.

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