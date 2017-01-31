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Karavaiev'den taraftarı sevindirecek sözler

KARAVAİEV'DEN TARAFTARI SEVİNDİRECEK SÖZLER

Fenerbahçe'nin devre arasında Zorya'dan kadrosuna kattığı Karavaiev Fenerbahçe ve Advocaat'ı değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin devre arasında Zorya'dan kadrosuna kattığı Karavaiev kalıcı olmak istediğini belirtti, Advocaat ve geleceği hakkında konuştu.

Devre arasında transfer olmanın kolay olmadığını dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Ukrayna’da ligin ara dönemi Türkiye’ye kıyasla daha uzun. Ben geldiğimde buradaki sporcular çok formdaydılar. Fiziksel ve teknik formlarını neredeyse hiç kaybetmemişlerdi. İlk geldiğimde biraz zorlandım ama Antalya kampında toparladım. Şimdi ise her geçen gün üstüne koyuyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE ADVOCAAT'I DEĞERLENDİRDİ

Kulubün resmi dergisine konuşan Karavaiev yeni kulübü ve teknik direktörü Dick Advocaat ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Ukraynalı oyuncu; "Advocaat, sistemini oturtmaya çalışan ve futbolcuyu o sisteme adapte ettikten sonra oyuncusundan istediklerini harfiyen yapmasını bekleyen bir teknik direktör. Geldiğim kulübün çok daha farklı bir seviyede olduğunu biliyorum ve bu doğrultuda benden tüm bekleneni karşılamak için buradayım" yorumunu yaptı.

Karavaiev, Spor Toto Süper Lig'i de değerlendirdi. Ukraynalı futbolcu, "Ligde çok güçlü takımlar var ve sert bir futbol oynanıyor. Buradaki rekabet ve kalite, Ukrayna’ya göre çok farklı. Puan kayıpları olabiliyor, sürpriz diye bir sonuç yok."

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