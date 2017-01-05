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Karavaiev'den ilk açıklama

KARAVAİEV'DEN İLK AÇIKLAMA

Oleksandr Karavaiev, teklif geldiğinde çok heyecanlandığını belirterek, "Benim kariyerimde çok büyük bir aşama" dedi.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Ukraynalı oyuncu Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, bu büyük imzadan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. İlk olarak atılan imzanın kendisi için önemine değinen ve mutluluğunu dile getiren Ukraynalı oyuncu, “Bu büyük imzadan dolayı çok heyecanlıyım ve mutluyum. Bu transferi ilk basından duyduğumda, menajerim bana geldiğinde resmi dökümanı görmek istedim. Onu gördükten sonra çok heyecanlandım. Adeta kalp atışlarım hızlandı. Çünkü Fenerbahçe çok büyük ve derin bir tarihi olan bir kulüp. Taraftarlarını çok iyi biliyorum. Benim kariyerimde çok büyük bir aşama. O yüzden çok heyecanlıyım” dedi.

Fenerbahçe'ye transfer olmasında Teknik Direktör Dirk Advocaat ve oyuncuların da etkili olduğunu belirten Karavaiev, “Hepsini biliyoruz, dünya çapında bilinen oyuncular. Ayrıca internetten sürekli her şeyi takip edebiliyoruz. O hoca ve oyuncularla çalışabilmek benim için çok önemli ve değerli” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK AKLIMDA KALAN ŞEY TARAFTARLARDI”

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında Fenerbahçe’ye karşı mücadele ettiği maçlarda kendisinde en çok iz bırakanın taraftarlar olduğunu ifade eden Karavaiev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En çok aklımda kalan şey taraftarlardı. Çok fazla gürültü vardı statta. Ben takım arkadaşımla bile konuşmakta zorlanmıştım. En çok aklımda kalan taraftarlar oldu. Özellikle maçtan önce taraftarların tek tek futbolcuları çağırması, futbolcuların yumruk şov yapması, taraftarların onları alkışlaması bende iz bırakan şeyler oldu.”

Fenerbahçe’ye karşı mücadele ettiği maçlarda futbolcular için de parantez açan Karavaiev, “Ayrıca karşısında oynadığım Hasan Ali Kaldırım'ı hatırlıyorum. Ben ona karşı oynamıştım. Çok güçlü, mücadeleci ve çok akıllı bir oyuncu. Martin Skrtel de çok iyiydi” değerlendirmesini yaptı.

“DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARINDAN BİRİ”

Son olarak taraftarla ilgili konuşan Ukraynalı oyuncu Oleksandr Karavaiev, “Birçok ülkeye gittik, bir çok ülkede oynadık ama Fenerbahçe taraftarlarının dünyanın en iyi taraftarlarından biri olduğunu söyleyebilirim gördüklerimin arasında” diyerek sözlerini tamamladı.

AMK Gazetesi
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