Karavaiev Fenerbahçe'ye golle ''merhaba'' dedi

Fenerbahçe, Antalya kampında Denizlispor ile oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Fernandao (3), Karavaiev ve Salih kaydetti. Yeni transfer Karavaiev, başarılı performansıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydiği maçta başarılı bir performans ortaya koyarak birer gol ve asiste imza attı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Karavaiev, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu. Özel maç olmasına rağmen ilk kez sırtına sarı-lacivertli formayı geçiren Ukraynalı futbolcu, 43. dakikada Jeremain Lens'in asistini gole çevirdi. Karavaev oyuna girdikten 6 dakika sonra attığı gole oldukça sevindi.