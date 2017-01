Karavaeyev'den çarpıcı itiraflar !

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaev, bir Ukrayna televizyonuna geniş bir röportaj verdi.



Fenerbahçe'nin ilgisini ilk duyduğu andan Zorya - Fenerbahçe karşılaşmalarında kiminle forma değiştiğine kadar her şeyi anlatan Ukraynalı oyuncu Türkiye ve Fenerbahçe hakkındaki ilk izlenimlerini de aktardı.



İşte o röportaj:



Geçen hafta kariyerinde bir dönüm noktasıydı. İlk kez yurt dışına transfer oldun ve ilk maçında 1 gol 1 asistle oynadın. Sence peri masalı gibi değil mi?

"Tabii ki, böyle tarihi, geleneği olan bir takıma transfer olmak mutluluk verici. Ben her zaman böyle büyük hedefleri olan bir takımda oynamak istemiştim. Fenerbahçeli futbolcuların seviyesinden de bahsetmem gerekir, çılgınlar. Beni çok çabuk kabul ettiler, bu da benim özgüvenim açısından oldukça iyi. İlk maçımda da bunu gösterdim. Ama tabii ki bu sadece bir hazırlık maçı ve hala çok çalışmam gerekiyor.



Fenerbahçe'nin ilgisini ilk duyduğunda ne düşündün?

"Sanırım 20 Aralık günüydü. Tatildeydim, menajerim Vadim Shabliy aradı. Çok ciddi bir kulüpten önemli bir teklif geldiğini ve hocanın beni istediğini söyledi. Ve bu takım Fenerbahçe'ydi. İlk başta benimle dalga geçmene gerek yok dedim. Sonra bana Shakhtar'a gelen resmi teklifin görüntüsünü yolladı. Sonuç olarak oldukça şaşırtıcı bir durumun içerisinde buldum kendimi.



Fenerbahçe'ye transfer olmandaki en büyük motivasyonun ne: takımın seviyesini yükseltmek, yeni bir macera, kişisel gelişim?

Hepsi. Bunu ileri atılmış bir adım olarak görüyorum. Fenerbahçe'den öğreneceğim çok şey var.



İlk kez yurt dışında oynayacaksın? Bu karar senin için zor muydu kolay mıydı?

"Kolay karar verdim, pek fazla düşünmedim. Çünkü her zaman böyle bir takımdan teklif gelmez.



Dick Advocaat'ın seni özellikle istediğini söyledin. Sende ne dikkatini çekmiş? Senden ne bekliyor?

"Advocaat ve yardımcılıarıyla yaptığımız toplantıda benim Zorya - Fenerbahçe maçlarındaki performansımı çok beğendiklerini söylediler. Aynısını ve hatta daha iyisini Fenerbahçe'de göstermemi istediler.



İlk idman nasıldı? Yorucu muydu?

"Normaldi, karmaşık bir durum yoktu. Dikkatli ve mümkün olduğunca konsantre olmanız gerekiyor.



İdman esnasında seni şaşırtan bir şey oldu mu, Ukrayna'da karşılaşmadığın bir durum?

"Fenerbahçeli futbolcuların seviyesi. Dünya çapında bir takım.



Teknik ekip ve arkadaşlarınla Neustadter aracılığıyla iletişim kuruyorsun. Teknik ekiple iletişimin nasıl? İngilizce konuşmak önemli mi?

"Dick Advocaat İngilizce konuşuyor. Bütün yabancılar anlıyor. Tercüman sadece Türkçe ve Portekizceye çeviriyor. Benim hocanın dediklerini anlayabiliyorum. Eğer tam anlamadıysam Roman yardımıma koşuyor.



İstanbul'a ilk geldiğinde Roman sana neler tavsiye etti?

"Şu ana kadar böyle bir konuşma olmadı aramızda. Sadece Fenerbahçe'nin iyi bir kulüp ve buradaki futbolcuların da iletişime açık olduğunu söyledi. Bu da doğru.



Öncelikle tanışmak istediğin bir futbolcu var mıydı? Robin van Persie mesela?

"Böyle bir şey düşünmemiştim. Takıma katılmak büyük keyifti.



Zorya - Fenerbahçe maçlarında hangi futbolcuyla formanı değiştirmiştin?

"Hasan Ali Kaldırım.



Buraya transferinde Fenerbahçe ile oynadığınız maçların etkisi var mı? Yoksa zaten daha önceden de takip ediyorlar mıydı?

"Aslında tam olarak bilmiyorum ama o maçların etkisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki maçtan sonra Advocaat'ın yardımcısı yanıma gelip benim oyunumu beğendiğini söylemişti. Ama o zamanlar onun Advocaat'ın yardımcısı olduğunu bilmiyordum. Bunu yeni öğrendim.



Fenerbahçe'ye geldiğinde seni görüp "Vav, bu Zorya maçlarında sağ kanadı inanılmaz kullanan adam değil mi?" dediler mi?

"Aslında konuşulmadı. Sadece "Ohhh, Karavaev, Zorya" dediler.



Fenerbahçe'de aynı mevkide Jeremain Lens var, daha önce Dinamo Kiev'de oynamıştı. Onunla olan forma savaşını nasıl değerlendiriyorsun?

"Aslında Lens ile forma savaşım yok. O hala solda oynamayı daha çok seviyor. Sağda oynuyor çünkü takımın problemli bölgesi orası.



Kariyerinin başında sağ bekte de oynamıştın. Fenerbahçe'de de bu bir opsiyon mu?

"Tabii ki, ihtiyaç olursa sağ bekte de oynarım.



Türkiye ile ilgili ilk izlenimlerin nelerdi?

"İstanbul'da pek bir şey göremedim. Sadece sağlık kontrolünden geçtim ve hemen Antalya'ya uçtum. Bütün takım arkadaşlarım bana karşı sıcakkanlıydı.



Sence Türkiye'de nelere alışman gerek?

"Kültüre, kurallara. Onlarla aynı şeyi yapmayabilirim ancak herkese saygı duymalıyım.



İstanbul'da Asya mı yoksa Avrupa kıtasında mı oturacaksın?

"Fenerbahçe'nin de olduğu Asya'da



Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ezeli rakip. Bu durumu hissedebildin mi?

"Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Yakın zamanda başıma geleceğinden eminim.



Türkiye Ligi hakkında ne düşünüyorsun? Güçlü ve zayıf yönleri neler?

"Henüz ligde oynamadım. O yüzden kesin bir şey söyleyemem. Tek söyleyebileceğim bütün Türkler topla oynamayı seviyor.



Shakhtar'ın seni bonservisinle değil de kiralık olarak göndermesi hakkında ne düşünüyorsun?

"Evet, satın alma opsiyonu da yok. Geleceğimle ilgili yazın konuşacağız.



Yazın kesin olarak Shakhtar'a mı döneceksin?

"Tüm bunlar Fenerbahçe ile olan sözleşmem bittikten sonra konuşulacak.



Bu dönemde Ukrayna'dan Türkiye'ye birçok transfer oldu. Bunu neye bağlıyorsun?

"Türkiye'deki şartların futbolcular için iyi olduğunu düşünüyorum. Benim için Fenerbahçe gibi bir kulübün ilgilenmesi yeter. Türkiye, Avrupa arenasında önemli bir yere sahip.



Son olarak Fenerbahçe'de neyi hedefliyorsun?

"Fenerbahçe'de düzenli oynamak istiyorum. Tabii ki ligi ve kupayı da kazanmak istiyoruz.



Ajansspor