Karavaev'den itiraf: 'Ürperdim...'

Shakhtar Donetsk'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan 24 yaşındaki futbolcu, Adanaspor ile oynana maçta, sonradan oyuna dahil olmuştu.

Ukraynalı kanat oyuncusu, "Bana Fenerbahçe taraftarı anlatılırken, takımları için öldürmeye hazır oldukları söylenmişti. Pozitif anlamda gerçekten çılgınlar. Anlatılanlarla bir karşılaştırma yaptığımda şimdi anlayabiliyorum. İstanbul'a vardığım gün de taraftarlar imza ve fotoğraf almışlardı benden. Bu derece yoğun bir destek görmemiştim" dedi.



'Tribüne çağrılmam en güzeliydi'



- Türkiye ligindeki ilk maçının ardından izlenimlerin neler?

Maç başlamadan önce taraftarların ismimi haykırarak beni tribüne çağırmaları en güzeliydi. Onlar seni davet ediyorlar sen de tribüne doğru koşuyorsun. Elinle bu jeste karşılık veriyor, kendilerini selamlıyor ve ardından tekrar sahaya doğru dönüyorsun. Bu bende biraz ürpertiye neden oldu.



'Advocaat bana dedi ki...'



- Türkiye'de ciddi bir taraftar kültürü var. Peki Advocaat neler söyledi sahaya çıkmadan?

Evet bu seviyede bir destek var. Ancak tribündeki taraftarlar kadar, sahadaki oyuncular da kendini vermeli. Aksi takdirde taraftarlar bu durum karşısında çok kızgın olacaklardır. Maça girmeden Advocaat, sahayı çıkmamı, hiçbir şeyden korkmamamı, elimden gelenin en iyisini yapmamı istedi ve bana inandığını söyledi.



'Skrtel ve Roman destek oluyorlar'



- Dick Advocaat ile Rusça mı konuşuyorsunuz?

Hayır İngilizce anlaşıyoruz. Gayet iyi anlayabiliyorum. Her şey net ve anlaması kolay.



- Takım içindeki havayı biraz anlatabilir misin?

Takıma dahil olduğumda herkesle tanışıp selamlaştım. Takım arkadaşlarımın desteğini hissediyorum. Hem futbolla ilgili hem dışarda destek oluyorlar. Fenerbahçe'deki tüm isimler, son derece profesyonel isimler. Özellikle Roman Neustadter ve Martin Skrtel bana çok yardımcı oluyor. Jeremain Lens de sık sık iletişim kuruyor ve dostça davranıyor.