Karaman'dan transfer patlaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, forvete transfer yapılamamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu, "İhtiyaç olan mevki ile oyuncu alternatiflerini yönetime sunuyoruz. Ancak bazen bütçe şartları karşımıza çıkıyor, transfer gerçekleşmiyor. Antrenmanları bırakıp bu işlerin peşine mi koşacağım?” dedi.

Takımın 10 numara mevkiine oyuncu alabilmek için yoğun çaba harcadıklarını, ancak henüz sonuç alamadıklarını ifade eden Hikmet Karaman, ellerindeki alternatif isimlerden birini bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Bu transferin yapılamaması durumunda herkesin şapkasını önüne koyarak düşünmesi gerektiğini ifade eden Karaman şöyle konuştu: "Bazen Rize tercih edilen şehir olmuyor. Tercih edilmesi için astronomik rakamlara çıkılması gerekiyor. 'Oynayan oyuncuyu alalım' diyoruz, oyuncu ile anlaşıyoruz. Ama kulüplerde sorun çıkıyor. Kulüpler seni yakaladığı an fahiş fiyatlar istiyor" diye konuştu.

KULÜBÜN 5 MİLYON EUROSU VAR DA OYUNCU MU ALMIYORUZ?

Transferde kulübün bütçe dengesini dikkate aldıklarını ifade eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü.



"Kulübün 5 milyon eurosu var da oyuncu mu almıyoruz? Bütçe ve ekonomik şartlara göre hareket ediyoruz. Kulüpte böyle bir para varsa da alınmıyorsa o başka. Ama yok. Bu transferi yapmazsak çok çile çekeriz. Düşme hattı bölgesinin takımlarından biri oluruz. Daha ne söyleyeyim? Yönetimde oyuncu almak istiyor ama bunun ekonomik şartları ve bir bütçesi var."

ANTRENMANI BIRAKIP BU İŞLERİN PEŞİNE Mİ KOŞACAĞIM?

Transfer yapmamaları halinde bunun cezasını çekeceklerini belirten Karaman, "Ben, 'transfer yapmıyorlar' diyerek çekip gideyim mi? Bunu yapmamı mı istiyorlar? Bu kulübün bir yönetimi ve teknik heyeti var. Biz teknik heyet olarak, 'buraya bir oyuncu almamız lazım' diyoruz, ortaya seçenekler koyuyoruz. Bütçe şartları karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki iş benim değil. Antrenmanı bırakıp bu işlerin peşine mi koşacağım?" dedi.