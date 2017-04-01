Karabük'te Van Persie sahnede !

Fenerbahçe'yi kabustan Van Persie uyandırdı. Tam 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı yıldız, 84. dakikada attığı golle Sarı Kanarya'ya 3 puanı getirdi.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.



İki takımın da gol pozisyonu yakaladığı maçta öne çıkan isimler kaleciler Fabiano ve Ahmet Şahin oldu. Maçın skorunu belirleyen gol ise 84. dakikada geldi. Moussa Sow'un sert şutu van Persie'nin ayağında kaldı, Hollandalı yıldız da temiz bir gol vuruşuyla Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla 47 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçti ve 3. sıraya yükseldi. Karabükspor ise 34 puanda kaldı.;



MAÇIN ÖZETİ

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