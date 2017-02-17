Karabükspor'a 2 yıl men !

CAS, Kardemir Karabükspor'un UEFA'dan aldığı 2 sezon Avrupa'ya gitmeme cezasını onadı. Kardemir Karabükspor'un da onayladığı habere göre, UEFA'nın cezası kesinleşti.

UEFA'nın açıkladığı karar metninde, Karabükspor'un yapılandırma anlaşmasının 1, 2 ve 3 numaralı maddelerine uymadı. Karabükspor, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarına 2 sezon gidemeyecek. Karabükspor'un cezası 2017/18 ve 2018/19 sezonlarında geçerli olacak. Karabükspor, hak kazanmasa dahi bu cezasını çekmiş sayılacak.

UEFA'nın açıkladığı karar metninde, Karabükspor'un yapılandırma anlaşmasının 1, 2 ve 3 numaralı maddelerine uymadı. Karabükspor, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarına 2 sezon gidemeyecek. Karabükspor'un cezası 2017/18 ve 2018/19 sezonlarında geçerli olacak. Karabükspor, hak kazanmasa dahi bu cezasını çekmiş sayılacak. Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut da bu durumu doğruladı.

Karabükspor, bu cezanın yanısıra 3 bin euro dosya masrafı tazminatı da ödeyecek. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında UEFA ile imzaladığı yapılandırma anlaşması gereğince yakın takip altında olan Karabükspor, başabaş kuralına yani gelirler ile giderlerin denk düşeceğine dair söz verdi ancak bu sözü tutmayınca 2 sene Avrupa'dan men aldı.