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Karabükspor taraftarından Tudor tepkisi

KARABÜKSPOR TARAFTARINDAN TUDOR TEPKİSİ

Karabükspor’un kırmızımavi taraftar platformu yayınladığı duyuru ile tepkilerini ortaya koyarak Galatasaray'a göndermede bulundu.

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Taraftar platformunun resmi internet sitesi üzerinden yapılan Igor Tudor ile ilgili açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Medya gücü yüksek ve hitaben ‘büyük’ diye tabir edilen takım taraflarından farklı insanlar olarak bu yazıyı yazıyoruz. Bizler, Karabükspor taraftarları, gazetelerde ya da televizyonlarda tuttuğumuz takım üzerine dillendirilen ‘başarısızlığı’ bir tepki aracı olarak ortaya koyan kişiler değiliz.

Böyle kişiler olmadığımız gibi bir yöneticinin ağzından çıkan laf ile dünyaları kazanmış insanlar da olmadık, ki böyle de değiliz. Bugüne kadar tuttuğumuz takımın yönetiminin yaptığı bir transfere de bakmadık, gelen bir futbolcu için ağzımızı açıp hayret de etmedik.

Futbolun egemen takımlarının taraftarlarından büyük bir farkımız var, birilerinin köşe yazılarından, basın açıklamalarından ya da haberlerinden yapılandırdığı ‘öfke’ ya da ‘başarı’ gazına gelmediğimiz gibi futbolcu bizim için havaalanında karşılanan ve pazarlanan bir ‘meta’ da olmadı. Yöneticilerin transfer ‘lokmalarıyla’ günü mutlu bir şekilde geçirecek sefilliği de hiç yaşamadık. Yöneticileriniz yönettikleri takımlar gibi sizleri de o takımların pazar değeri uğruna yönetirler.

Onlar bu günübirlik “günü kurtarma operasyonlarını” ahlaksızca gerçekleştirirken sizleri de kendilerine benzetirler. Tekdüzeleştirirler ki tekdüze olmanız yöneticileriniz için eşsiz bir fırsattır. Değerli Karabüksporlular,Karabükspor'un sağında her zaman bir ‘büyüktür’ işaretimiz oldu, bizden de büyüktü, bu takımın futbolcusundan da hocasından da Büyüktür işaretinin sağ tarafından çok kişi geçti. O sağ taraftakiler yokken de bu takımı sevdik.”

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