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Karabükspor gözünü Beşiktaş'a dikti

KARABÜKSPOR GÖZÜNÜ BEŞİKTAŞ'A DİKTİ

Kardemir Karabükspor'da futbol şube sorumlusu Tolga Gül, açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 20 haftasının açılış maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor hazırlıklarını sürdürdü.

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, takımın bir hafta süren Antalya kampının ardından kente gelerek Beşiktaş hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ettiklerini söyledi.

Takımın cuma günü akşam oynayacakları Beşiktaş maçına odaklandığını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu anlatan Gül, “Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te bir hafta iyi bir kamp geçirdik. Sakat oyuncularımız aramıza döndü. Takımda Traore dışında eksik yok. Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesi adına mücadele eden Traore, Beşiktaş maçına yetişemeyecek. Kendisi Cumartesi günü Karabük’te olabilecek. Onun yerine oynayacak arkadaşlarımız da en az onun kadar başarılı olacaktır. Beşiktaş iyi bir ekip, ligin lideri. Hep söyledik kolay maç olmayacak. Sahasında iyi oynayan bir ekibiz. Bu avantajımızı da kullanarak puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz” dedi.

AMK Gazetesi
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