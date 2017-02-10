Karabükspor 2 - 1 Beşiktaş / Maç devam ediyor

87. DK: GOOOOLLLL!!! Beşiktaş Vincent Aboubakar ile farkı bire indiriyor. Sırtı dönük pozisyonda Ricardo Quaresma'dan aldığı pasla ceza yayı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson tek topla savunmanın arkasına sarkan Vincent Aboubakar'ı topla buluşturuyor. Kaleciyle karşı karşıya kalan Vincent Aboubakar topun dibine girerek filelerle buluşturuyor.

84. DK: Ricardo Quaresma'nın son çizgiye inip yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Anderson Talisca kafayı vuruyor ancak top çerçeveyi bulmuyor.

81. DK: Gökhan Gönül, hızlı atağı kestiği gerekçesiyle hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

80. DK: Sol kanatta topla buluşan Vincent Aboubakar iki oyuncudan sıyrılıp ceza alanına giriyor. Dar açıdan yerden vuruyor fakat top kaleci Ahmet Şahin'de kalıyor.

73. DK:GOOOOLLLL!!! KDÇ Karabükspor, Evgen Seleznyov ile farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Iasmin Latovlevici arka direğe gönderiyor. Valerica Gaman'ın kafayla aşırdığı topu çizgi üzerinde tamamlayan Evgen Seleznyov topu ağlara gönderiyor.

73. DK: Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Vincent Aboubakar oyuna girerken Ryan Babel oyundan çıkıyor.

70. DK: KDÇ Karabükspor ceza alanında yaşanan karambol sonrasında savunma topu bir türlü uzaklaştıramayınca top Tolgay Arslan'da kalıyor. Tolgay Arslan'ın vuruşu savunmadan sekiyor.

68. DK: KDÇ Karabükspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İlhan Depe oyuna dahil olurken Mustapha Yatabare oyundan alınıyor.

58. DK: Orta yuvarlakta topla buluşan Ceyhun Gülselam ayağının dışıyla pasını Ermin Zec'e aktarıyor fakat Ermin Zec ofsayt pozisyonunda.

55'. DK: Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde bulunan Ryan Babel'in şutu kaleci Ahmet Şahin'de kalıyor.

50. DK: GOOOOLLL!!! KDÇ Karabükspor, Ermin Zec ile 1-0 öne geçiyor. Evgen Seleznyov'un pasında topla buluşan Ceyhun Gülselam şık bir ara pasıyla Ermin Zec'i pozisyona sokuyor. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ermin Zec kaleci Fabricio Agosto'nun üstünden yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderiyor.

48. DK: Gelişen KDÇ Karabükspor kontra atağında sağ kanatta Olafur Skulason'dan aldığı pasla hareketlenen Kerim Zengin ortasını açıyor fakat top herkesi aşarak auta gidiyor.

46. DK: Maçtaki ilk oyuncu değişikliği KDÇ Karabükspor cephesinden geliyor. Ermin Zec oyuna girerken Cristian Tanase oyundan çıkıyor.

46. DK: Hakem Halis Özkahya düdüğünü çalıyor ve ikinci yarı KDÇ Karabüksporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

45. DK: Hakem Halis Özkahya ilk yarının son düdüğünü çalıyor.

45. DK: İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

45. DK: Sol kanattan ceza sahasına doğru sokulan Iasmin Latovlevici sağ ayağıyla ceza sahasına girmeden vuruyor fakat Fabricio Agosto bu şutta başarılı.

44. DK: Kısa paslarla rakip yarı alana yerleşen Beşiktaş takımında Ryan Babel yaklaşık 35 metreden şutunu çekiyor ancak top kaleci Ahmet Şahin'in kucağına gidiyor.

38. DK: Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Portekizli Anderson Talisca geçiyor. Anderson Talisca dar açıdan sol ayağıyla vuruyor fakat top yan ağlarda kalıyor.

36. DK: Dany Nounkeu'nun pasına hareketlenen Mustapha Yatabare için bayrak havada.

33. DK: Sol kanattan Ricardo Quaresma'nın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Iasmin Latovlevici'nin ters vuruşunda Olafur Skulason topu çizgiden çıkarıyor.

28. DK: Sol kanatta topla buluşan Iasmin Latovlevici için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

21. DK: Rakibi Kerim Zengin'e yaptığı faul sonrasında Adriano Correia sarı kart görüyor.

18. DK: Savunmanın arkasına sarkan Mustapha Yatabare bir kez daha ofsayta yakalanıyor.

17. DK: Gelişen Beşiktaş atağında Adriano Correia'nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Anderson Talisca ofsayta düşen oyuncu oluyor.

12. DK: Ani gelişen Beşiktaş akınında sol kanattan ceza sahasına giren Cenk Tosun, topu sağına çekip vuruşunu yapıyor ancak savunmadaki Valerica Gaman'a çarpan top kornere çıkıyor.

12. DK: Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan getirdiği topta ceza sahası içinde uygun pozisyonda bulunan Mustapha Yatabare bitirici vuruşu yapamıyor ve KDÇ Karabükspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor.

9. DK: Cenk Tosun'un şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Atiba Hutchinson sağ ayağıyla vuruyor fakat top direğin üstünden oyun alanını terkediyor.

9. DK: Ricardo Quaresma'nın arka direğe ortaladığı topta savunmadan seken topu önünde bulan Anderson Talisca altıpas çizgisi üzerindeki Cenk Tosun'u görüyor. Cenk bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

4. DK: İlk dakikalarda her iki takım da oyun kurmakta zorluk çekiyor.

1. DK: Hakem Halis Özkahya işaretini veriyor ve maç Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki mücadeleyin hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçın başlama saati 19:00… Öte yandan siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, derbi sonrasında aldığı ceza nedeniyle takımının başında olamayacak.

Süper Lig’in lideri Beşiktaş 44 puanla zirvede bulunurken, haftayı 3 puanla kapatıp Avrupa Ligi’ne moralli gitmek istiyor. Ev sahibi Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül , Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk