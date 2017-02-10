Karabükspor 0 - 0 Beşiktaş / Maç devam ediyor

KARABÜKSPOR 0 - 0 BEŞİKTAŞ / MAÇ DEVAM EDİYOR Lider Beşiktaş, haftanın açılış maçında Karabükspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Süper Lig 10.02.2017 18:39

12. DK: Ani gelişen Beşiktaş akınında sol kanattan ceza sahasına giren Cenk Tosun, topu sağına çekip vuruşunu yapıyor ancak savunmadaki Valerica Gaman'a çarpan top kornere çıkıyor. 12. DK: Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan getirdiği topta ceza sahası içinde uygun pozisyonda bulunan Mustapha Yatabare bitirici vuruşu yapamıyor ve KDÇ Karabükspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor. 9. DK: Cenk Tosun'un şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Atiba Hutchinson sağ ayağıyla vuruyor fakat top direğin üstünden oyun alanını terkediyor. 9. DK: Ricardo Quaresma'nın arka direğe ortaladığı topta savunmadan seken topu önünde bulan Anderson Talisca altıpas çizgisi üzerindeki Cenk Tosun'u görüyor. Cenk bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor. 4. DK: İlk dakikalarda her iki takım da oyun kurmakta zorluk çekiyor. 1. DK: Hakem Halis Özkahya işaretini veriyor ve maç Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlıyor. Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki mücadeleyin hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçın başlama saati 19:00… Öte yandan siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, derbi sonrasında aldığı ceza nedeniyle takımının başında olamayacak. Süper Lig’in lideri Beşiktaş 44 puanla zirvede bulunurken, haftayı 3 puanla kapatıp Avrupa Ligi’ne moralli gitmek istiyor. Ev sahibi Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor. İLK 11'LER Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül , Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk 138