Karabük maçı öncesi büyük korku !

Beşiktaş, tarihten ders çıkartıp olaylı derbinin sezonun kalan bölümünde düşüşe yol açmaması için büyük çaba harcıyor. 2003-04'te Cem Papila'nın 5 kırmızı kart göstermesiyle hükmen kaybedilen Samsunspor maçının yarattığı bunalım, namağlup şampiyonluğa koşan takımın lig 3.'lüğüyle yetinmesine yol açmıştı. Tribünlerin sahaya daldığı Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray derbisi sonrası ise yine kriz yönetilemedi ve 2014-15 zirvenin çok uzağında bitirildi. Bu travmalardan ibret alan yönetim ve teknik heyet, ligde lider durumdayken yeni bir dramatik çöküş yaşamamaya kararlı…

Başkan Fikret Orman, özür açıklamasıyla gerilimi düşürmeye çalışırken, yarınki Karabük deplasmanı geçen pazar yaşananları atlatabilmek adına sezonun en kritik eşiği görülüyor. Teknik heyet ise PFDK'dan gelebilecek kötü haberlere hazırlıklı. 1-2 maç ceza alması beklenen Teknik Direktör Şenol Güneş'in yerine yardımcısı Tamer Tuna takımın başında olacak. Göreve tam amade durumdaki Tuna ile Güneş, ikili görüşmeyle tüm detayları masaya yatırdı. Defansın merkezinde Tosic'in boşluğunu ise derbinin ikinci yarısında tam not alan yeni transfer Mitrovic dolduracak