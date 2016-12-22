Kanarya İzmir'de 3 puanla tanıştı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşılaştı. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.

22. dakikada Erman Kılıç’ın Salih Uçan’ı ceza sahasında yere düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Fernandao kaleciyle topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın geride dakikalarında takımlar girdikleri pozisyonları golle sonuçlandıramayınca skor değişmedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 4 puana yükselirken, Menemen Belediyespor 3 puanda kaldı.

İŞTE ZEVKLİ MAÇIN ÖZETİ

Diğer sayfada...

[page]

M.S. Karşılaşma sona eriyor.



90. DK: Aatif Chahechouhe'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Miroslav Stoch için ofsayt bayrağı kalkıyor.

90. DK: Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

90. DK: Fenerbahçe, bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Abdurrahman Canlı oyundan çıkarken yerine Yiğithan Güveli giriyor.

87. DK: Ozan Tufan'ın ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Amir Güren'de kalıyor.

86. DK: Gökhan Ünal'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Abdullah Topkara'nın çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

71. DK: Ahmet Arı'nın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Mert Hakan Yandaş için ofsayt bayrağı kalkıyor.

69. DK: Menemen Bld.Spor yarı alanının ilk metrelerinde hava topu mücadelesinde Fernandao'ya faul yapan Veli Çetin, sarı kart görüyor.

68. DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Abdullah Topkara geçiyor. Abdullah Topkara'nın ortası kaleci Fabiano Ribeiro'da kalıyor.

68. DK: Ahmet Arı'nın pası ile sol kanatta topla buluşan Abdullah Topkara'nın yerden ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor.

66. DK: Menemen Bld.Spor, bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Erman Kılıç oyundan çıkarken yerine Ahmet Arı giriyor.

65. DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Miroslav Stoch geçiyor. Stoch'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Martin Skrtel'in kafa vuruşu kaleci Amir Güren'de kalıyor.

64. DK: Ozan Tufan'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun çektiği şut kaleci Amir Güren'de kalıyor.

49. DK: Hakeme sözlü olarak itirazlarda bulunan Miroslav Stoch, sarı kart görüyor.

47. DK: Aatif Chahechouhe'nun Ertuğrul Arslan'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Erman Kılıç geçiyor. Erman Kılıç'ın ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor.

46. DK: İkinci yarı Menemen Bld.Sporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45. DK: Arda Kardeşler'in düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45. DK: Savaş Polat'ın İbrahim Dağaşan'a yaptığı faulün ardından ceza sahası yayı içerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Erman Kılıç geçiyor. Erman Kılıç'ın çektiği şut barajdan dönüyor.

45. DK: İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

44. DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Erman Kılıç geçiyor. Erman Kılıç'ın ortası ile arka direkte buluşan Mustafa Şen'in kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

40. DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Miroslav Stoch geçiyor. Stoch'un ortası ile ön direkte buluşan Roman Neustadter'in kafa vuruşu kaleci Amir Güren'den dönüyor, pozisyonun devamında Ertuğrul Arslan tehlikeyi bir kez daha kornere uzaklaştırıyor.

39. DK: Sol çaprazda topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahası içerisine girer girmez yerden şutunu çekiyor ancak top az farkla yandan dışarı çıkıyor.

38. DK: Sol kanatta topla buluşan İsmail Köybaşı, ortasını arka direkte bulunan Aatif Chahechouhe'ya yapmak istiyor ancak top Aatif Chahechouhe'yu aşıyor ve ters kanattan taca çıkıyor.

34. DK: Erman Kılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Veli Çetin kafayla altıpas içerisinde bulunan Efe Karaoğlu'na indiriyor. Efe Karaoğlu'nun gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

33. DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Erman Kılıç geçiyor. Erman Kılıç'ın ortasını kaleci Fabiano Ribeiro, yumruklayarak uzaklaştırıyor.

32. DK: Sağ kanattan kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Erman Kılıç geçiyor. Erman Kılıç'ın çektiği şut kaleci Fabiano Ribeiro'da kalıyor.

23. DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Mustafa Şen, Erman Kılıç ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Mustafa Şen'in ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

22. DK: GOOOLL!! Fenerbahçe, Fernandao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçiyor. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Salih Uçan, Erman Kılıç'ın arkadan kayarak yaptığı sert müdahale ile yerde kalıyor ve hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı veriyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Fernandao, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturuyor.

20. DK: Salih Uçan'ın ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Roman Neustadter'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

18. DK: Abdullah Topkara'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Murat Erdemir'in yerden ortasını Martin Skrtel uzaklaştırıyor.

16. DK: Ertuğrul Arslan'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Yasin Güreler'in ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor.

13. DK: Erman Kılıç'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Abdullah Topkara'nın ortası etkisiz oluyor.

10. DK: Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı yerden orta ile arka direkte buluşan Abdullah Topkara'nın çektiği şut yan ağlarda kalıyor.

8. DK: Erman Kılıç'ın ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

4. DK: Aatif Chahechouhe yerden pasını sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Salih Uçan'a veriyor. Salih Uçan, ortasını arka direkte bulunan Ozan Tufan'a yapıyor. Ozan Tufan'ın volesi az farkla üstten dışarı çıkıyor.

1. DK: Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

KADROLAR

Menemen Belediyespor: Amir, Veli, Efe, Mustafa, Mert, İbrahim, Yasin, Murat, Erman, Ertuğrul, Abdullah

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Neustadter, Skrtel, İsmail, Ozan, Abdurrahman, Salih, Aatif, Stoch, Fernandao

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadele öncesinde ev sahibi takım 3 puanda, sarı-lacivertliler ise 1 puanda.