Kampanya başlattılar ! ''İstemiyoruz''

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da ismi transfer listesinde geçen Semih Şentürk’e taraftardan veto geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ‘nöbetçi golcü’ lakaplı Semih Şentürk’ün transfer edilmemesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Transfer çalışmaları kapsamında forvete takviye yapmak için bir süredir arayışta olan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi rotayı Eskişehirsporlu Semih Şentürk’e çevirince taraftarından beklemediği bir tepki aldı.



‘Nöbetçi Golcüyü İstemiyoruz’ ismi altında sosyal medyada bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Semih’in alınmaması yönünde yönetime attığı mesajlarla sesini duyurmaya çalışıyor.



Taraftarın tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin ise bu transferi askıya aldığı öğrenildi.



Murat Akça’ya yaptığı hareket çok konuşulmuştu

Malatyalı taraftarların Semih Şentürk transferine karşı olmalarının nedeni olarak, TFF 1. Lig’in ilk yarısında Eskişehir’de oynanan maçta golcü futbolcunun Evkur Yeni Malatyaspor’lu Murat Akça’ya yaptığı sportmenlik dışı hareket gösterildi. Ligin 11. haftasında oynanan Eskişehirspor - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının 44. dakikasında bir pozisyonda rakibi Murat Akça’ya yaptığı sert hareketin ardından hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti.



Ayrıca Semih Şentürk'ün, oyundan çıkarken yaptığı centilmenlik dışı harekette uzun süre tepki almıştı. Golcü futbolcunun, kart gördüğü pozisyonun içerisinde olan Murat Akça’ya saha kenarında su içerken vurduğu kare maçın önüne geçmişti.



