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Kadir Çetinçalı disiplin kurulunda !

KADİR ÇETİNÇALI DİSİPLİN KURULUNDA !

Galatasaray, Mali Genel Kurul'da Hakan Şükür lehine konuşma yapan DHA muhabiri Kadir Çetinçalı'yı disiplin kuruluna sevk etti.

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Galatasaray Genel Kurulu'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 7 kişinin FETÖ terör örgütüne üye olmaları nedeniyle kulüpten ihracı oymalası öncesinde konuşma yapan Kadir Çetinçalı, G.Saray Yönetimi tarafından disipkin kuruluna sevk edildi.

Galatasaray Yönetimi'nin Kadir Çetinçalı'yı Galatasaray üyeliğinden ihraç etmesi bekleniyor.

KADİR ÇETİNÇALI NE DEMİŞTİ ?

Mali genel kurulda ihraçlarla ilgili oylama öncesinde yaptığı konuşmada, “Kimse 20’li yaşlarının başında iki üç futbolcusu bir cemaate takıldı gitti diye Galatasaray’ı suçlayamaz, yönlendiremez” diyen Çetinçalı,“Galatasaraylılar olarak biz bunu üzerimize alamayız. 15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim.” şeklinde konuşmuştu.

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