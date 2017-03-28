Kadir Çetinçalı disiplin kurulunda !

Galatasaray Genel Kurulu'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 7 kişinin FETÖ terör örgütüne üye olmaları nedeniyle kulüpten ihracı oymalası öncesinde konuşma yapan Kadir Çetinçalı, G.Saray Yönetimi tarafından disipkin kuruluna sevk edildi.

Galatasaray Yönetimi'nin Kadir Çetinçalı'yı Galatasaray üyeliğinden ihraç etmesi bekleniyor.

KADİR ÇETİNÇALI NE DEMİŞTİ ?

Mali genel kurulda ihraçlarla ilgili oylama öncesinde yaptığı konuşmada, “Kimse 20’li yaşlarının başında iki üç futbolcusu bir cemaate takıldı gitti diye Galatasaray’ı suçlayamaz, yönlendiremez” diyen Çetinçalı,“Galatasaraylılar olarak biz bunu üzerimize alamayız. 15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim.” şeklinde konuşmuştu.