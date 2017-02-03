ANA SAYFA
Kadına şiddetten gözaltına alındı !

KADINA ŞİDDETTEN GÖZALTINA ALINDI !

Atletico Madridli futbolcu Hernandez kadına şiddetten gözaltında...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez, kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, sabaha karşı Hernandez'in  başkent Madrid'e bağlı Las Rozas ilçesindeki evine giden jandarma görevlilerinin,  Atletico Madridli futbolcuyu gözaltına aldığı bildirildi.
 
Ellerine kelepçe takılan 20 yaşındaki oyuncunun, güvenlik güçlerine  direnmediği ve sakin bir şekilde karakola gittiği belirtildi. Gözaltında tutulan  Hernandez'in mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.
 
Öte yandan, Hernandez'in şiddet uyguladığı öne sürülen kız arkadaşının  vücudunda hafif yaralar olduğu ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye  götürüldüğü ifade edildi.
 
Hernandez'in, kadına şiddet suçu işlediğine kanaat getirilmesi halinde  hapis talebiyle yargılanma olasılığı bulunuyor.

31
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mesut Özil, Barcelona yolunda !İsmail Köybaşı, 9 ay sonra...UEFA, Beşiktaş'ın adaylığını açıkladı
İran’dan ABD'ye misilleme !Bruma'ya yeni teklif ! 2.2 milyon euro...Trabzonspor istedi, Milan ile anlaştı
David Beckham fena yakalandı''Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır''Beşiktaş, Tosic'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS