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Kadın güreşçinin sütyeni düştü !

KADIN GÜREŞÇİNİN SÜTYENİ DÜŞTÜ !

ABD'de düzenlenen güreş turnuvasında Eva Marie'nin maç sırasında sütyeni düştü.

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ABD Kalifornia'da düzenlenen güreş turnuvasında 32 yaşındaki Eva Marie isimli kadın güreşçinin maç sırasında sütyeni düştü. Maçın bitmesine saniyeler kala yaşanan görülmez kaza nedeniyle maç iptal oldu.

30 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ

Daha sonra güreş federasyonu yetkilileri güreşçi kadınının dikkat çekmek için kasten böyle bir şey yaptığını söyleyip güreşçi kadına 30 maç men cezası verdi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Eva, giydiği bikini ile çıktığı maçta hakemin maçı başlatmasından saniyeler önce ısınmaya başladı ve tam o sırada sütyeni düştü. 

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