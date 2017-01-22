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Kadıköy'de tartışılacak penaltı kararı !

KADIKÖY'DE TARTIŞILACAK PENALTI KARARI !

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasının 73.dakikasında tartışmalı bir penaltı kararı verildi.

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Başakşehir ceza sahasına giren Fenerbahçe'li Fernandao, Eren Derdiyok'un müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım penaltınoktasını gösterdi. Medipol Başakşehir oyuncularının yoğun itirazları sonrasında topu penaltı noktasına götüren Fernandao'nun vuruşunu Volkan Babacan çıkardı.

Farkı 2'ye çıkarma şansını kaybeden Fenerbahçe'de Fernandao bir süre ıslıklandı.

KOMİK BİR PENALTI 
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Pozisyonun penaltı olmadığını söyleyen Çulcu, şu ifadeleri kullandı: "İki futbolcunun da karşılıklı birbirlerine yaptığı eşdeğer hareket var ortada. Bu bir ikili mücadeledir. Komik bir penaltı düdüğü çalındı. Ya kurallar değişti ya da bizim haberimiz yok." 

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Görüntü Bein Sports'dan alınmıştır.

Hürriyet
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