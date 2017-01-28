Kaddouri geliyor

Başkan, “Bonservis sorununu çözerseniz şimdi yoksa sezon sonu gelin” teklifini yaptı.
Bordo-mavili yönetim, yaz döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen Napoli'nin 5 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesi, Trabzonspor'un, 26 yaşındaki Faslı 10 numara için yeniden girişimde bulunduğunu bildirdi. Bu sezon Napoli'de sadece 5 maçta 40 dakika oynayabilen tecrübeli futbolcunun transferi bu kez bitebilir. Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan Başkan Muharrem Usta, "Kulübünüzle bonservis sorununu çözerseniz transferi şimdi gerçekleştirlim. Aksi takdirde sezon sonunda gelin" önerisinde bulundu.
KANATLARDA DA OYNUYOR
Oyuncunun menajerleri tarafından makul görülen bu teklifte, Kaddouri'ye de yıllık 1 milyon 500 bin euro önerildi. Futbolcunun Napoli ile bonservis sorununu çözmek için görüşmeler yaptığı, olumsuz bir durumda ise transferin sezon sonunda gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Hem ofansif orta saha, hem de sağ açık olarak görev yapabilen El Kaddouri'nin alınmasını teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği belirtiliyor.
MİLLİ TAKIMDA 22 MAÇTA 5 GOL ATTI
1.85 boyunda olan El Kaddouri, Belçikalı doğumlu ama Fas MilliT akımı'nı tercih etti. Fas ile 22 maça çıkıp 5 gol atan başarılı futbolcu bir dönem Milan ve Juventus'un da ilgilendiği bir isimdi. Milimetrik pasları ile tanınan Kaddouri için Başkan Muharrem Usta, temaslarda bulunuyor.
Fotomaç
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Trabzonspor'dan orta sahaya iki takviye birden !
Napoli'nin yıldızı Süper Lig devine geliyor ! Menajeri...
Şenol Güneş Stadı'nın İsim sponsorluğu için flaş iddia !
Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu ! Ablasını devirdi...
Ne Real Madrid, ne Barcelona ! İspanya onu konuşuyor...
Arsene Wenger'e federasyondan tarihi ceza !
Galatasaray eski yıldızını geri alıyor ! Bomba patlıyor...
Fenerbahçe'ye PFDK şoku ! Kötü haber geldi...
Barcelona'dan dev anlaşma ! Sanal alemde yeni güç...
Aydın Yılmaz TFF 1. Lig'e gidiyor ! Sürpriz transfer...
Tolgay Arslan'dan Trabzonspor'a şok eden talep !
Arsene Wenger'e ağır fatura ! Hakemi ittirmişti...
KADDOURİ GELİYOR
Napoli ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan El Kaddouri’nin menajeri, İstanbul’da Usta ile masaya oturdu.
Başkan, “Bonservis sorununu çözerseniz şimdi yoksa sezon sonu gelin” teklifini yaptı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS