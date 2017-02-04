Kaddouri de ceza alabilir mi ?

Trabzonspor ile ön protorol imzalayan ancak daha sonra karar değiştirip Empoli’nin yolunu tutan Oumar El-Kaddouri'nin gözü Hakan Çalhanoğlu'na verilen ceceza sonrası korktu.



Hakan Çalhanoplu korkuttu



Trabzonspor ile ön sözleşme yaptıktan sonra farklı takıma giden Hakan Çalhanoğlu’nun CAS tarafından 4 aylık cezaya çarptırılması, Faslı oyuncuda tedirginlik yarattı. Kaddouri, Trabzonspor’a attığı imzanın basit bir ön sözleşme olduğunu söylese de yönetimin imzayı FIFA’ya taşımasından endişe ediyor. Hakan’ın ceza almasından sonra Trabzonspor kurmaylarının Kaddouri için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu