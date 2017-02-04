ANA SAYFA
Kaddouri de ceza alabilir mi ?

KADDOURİ DE CEZA ALABİLİR Mİ ?

Trabzonspor ile ön protorol imzalayan ancak daha sonra karar değiştirip Empoli’ye giden Oumar El-Kaddouri’nin gözü korktu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonspor ile ön protorol imzalayan ancak daha sonra karar değiştirip Empoli’nin yolunu tutan Oumar El-Kaddouri'nin gözü Hakan Çalhanoğlu'na verilen ceceza sonrası korktu.

Hakan Çalhanoplu korkuttu

Trabzonspor ile ön sözleşme yaptıktan sonra farklı takıma giden Hakan Çalhanoğlu’nun CAS tarafından 4 aylık cezaya çarptırılması, Faslı oyuncuda tedirginlik yarattı. Kaddouri, Trabzonspor’a attığı imzanın basit bir ön sözleşme olduğunu söylese de yönetimin imzayı FIFA’ya taşımasından endişe ediyor. Hakan’ın ceza almasından sonra Trabzonspor kurmaylarının Kaddouri için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu

39
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Moussa Sow'dan derbi öncesi Beşiktaş'a gözdağı''Derbinin favorisi Beşiktaş''Advocaat gidecek mi, kalacak mı ?
Yanal'dan Mehmet Ekici itirafıBeşiktaş, Galatasaray derbisi için TFF'ye gidiyorFikret Orman'dan Fenerbahçe'ye: ''Ne bu itiraz...''
Mario Gomez bombası ! Sezon sonu...''Fenerbahçe bu saatten sonra Mehmet Ekici'yi almaz''Volkan Demirel Beşiktaş'a meydan okudu
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS